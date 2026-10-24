به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ وی افزود: این غرفه‌ها با هدف معرفی توانمندی تولیدکنندگان خرد، عرضه مستقیم محصولات و ایجاد ارتباط میان صاحبان مشاغل خانگی و خریداران عمده و خرد، از ۲۹ مهر تا سوم آبان میزبان علاقه‌مندان است.

میثم شاهین‌فر، نماینده بنیاد برکت شهرستان جرقویه، با اشاره به حمایت‌های این بنیاد از کسب‌وکار‌های خرد، کارگاهی و بنگاهی گفت: تسهیلات اشتغال‌زایی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت پنج‌ساله، از جمله حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای متقاضیان واجد شرایط است.

پویش «روستا آباد» همچنین با هدف توسعه بازار فروش محصولات مشاغل خانگی و فراهم کردن بستر مناسب برای عرضه اینترنتی محصولات، به دنبال کمک به رونق کسب‌وکار‌های خرد و پایدارسازی اشتغال در مناطق روستایی است