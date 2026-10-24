همراه با آغاز ایام فاطمیه و برگزاری مراسم به مناسبت شهادت دخت نبی مکرم (ص)، حال هوای مردم مومن دگرکون و به یاد رنج‌های این بانوی جلیل القدر گریان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ با آغاز ایام فاطمیه، دل‌های ارادتمندان اهل‌بیت (ع)، بار دیگر به یاد بانوی بی‌نشان مدینه، حضرت فاطمه زهرا (س)، سرشار از اندوه می‌شود، بانویی که نام و سیره‌اش، چراغ راه عاشقان خاندان پیامبر است.

این روزها، نجف اشرف و کربلای معلی نیز حال و هوای دیگری دارند؛ از حرم امیرالمؤمنین (ع)، همسر حضرت زهرا (س)، تا بارگاه امام حسین (ع)، فرزند آن بانوی بزرگوار، دل‌های زائران در سوگ مادر به هم پیوند خورده است.

محمدحسن رهبر خبرنگار صدا و سیما، از حال و هوای نجف و کربلا در نخستین روز‌های فاطمیه گزارشی تهیه کرده است.