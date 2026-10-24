تفاهم‌نامه همکاری شرکت‌های آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و اصفهان با هدف توسعه مدیریت مشارکتی منابع آب، تبادل تجربیات و تقویت نقش جوامع محلی و بهره‌برداران در مدیریت پایدار منابع آبی به امضای مدیران عامل دو شرکت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت‌های آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و اصفهان با هدف توسعه مدیریت مشارکتی منابع آب، انتقال تجارب موفق و تقویت نقش جوامع محلی و بهره‌برداران در مدیریت پایدار منابع آبی منعقد شد.

یوسف غفارزاده مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی در آیین امضای این تفاهم‌نامه با اشاره به اهمیت گسترش همکاری‌های بین‌استانی در مدیریت منابع آب اظهار کرد: امضای این تفاهم‌نامه گامی موثر در بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مشترک دو استان است و زمینه مناسبی برای تبادل دانش، انتقال تجربیات اجرایی و توسعه الگو‌های موفق مدیریت مشارکتی آب فراهم می‌کند.

وی با تاکید بر ضرورت مشارکت موثر بهره‌برداران در حفاظت از منابع آبی افزود: مدیریت پایدار منابع آب بدون همراهی جوامع محلی و مشارکت بهره‌برداران امکان‌پذیر نیست و تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت این همکاری مشترک، زمینه حضور موثرتر ذی‌نفعان در تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌های مدیریت منابع آب را فراهم کنیم.

حسن ساسانی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با استقبال از گسترش همکاری‌های مشترک میان دو شرکت گفت: تبادل تجربیات و بهره‌گیری از دستاورد‌های تخصصی استان‌ها می‌تواند نقش مهمی در ارتقای اثربخشی برنامه‌های مدیریت منابع آب داشته باشد.

وی اضافه کرد: این تفاهم‌نامه فرصتی برای شناسایی و به‌کارگیری رهیافت‌های موفق و توسعه همکاری‌های فنی، مدیریتی و اجرایی در حوزه مدیریت مشارکتی آب است.

وی با اشاره به ضرورت عملیاتی شدن مفاد تفاهم‌نامه تصریح کرد: تقویت تعاملات کارشناسی، استفاده از خرد جمعی و انتقال تجارب موفق در جلب مشارکت جوامع بهره‌بردار از محور‌های مهم این همکاری خواهد بود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ابراز امیدواری کرد که با استمرار تعاملات دو شرکت زمینه اجرای برنامه‌های مشترک و نهادینه‌سازی مدیریت مشارکتی منابع آب بیش از پیش فراهم شود.