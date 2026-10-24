به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون درباره اعزام نمایندگان باشگاهی ایران به رقابت‌های آسیایی، گفت: فدراسیون کشورمان با فدراسیون فوتبال امارات مکاتبات متعددی دراین باره به شکل فشرده داشته که نامه‌های مرتبط با آن به استحضار عموم رسیده است. همچنین قبل و بعد از کنگره AFC هم ریاست فدراسیون موضوع را با همتایان اماراتی و مدیران مربوطه در کنفدراسیون فوتبال آسیا پیگیری کردند و موضوع باشگاه تراکتور ایران را مدنظر داشتند که همین امر تا این لحظه هم ادامه دارد و مباحث مرتبط با تراکتور در حال پیگیری است.

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال افزود: تماس ها و جلسات مربوطه از سمت ارکان ذیربط در فدراسیون به رغم مقدورات و محذورات ادامه داشته و موارد به صورت منظم به استحضار باشگاه تراکتور ایران رسیده و خواهد رسید.