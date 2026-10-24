توضیحات علوی درباره اعزام تیم فوتبال تراکتور ایران به امارات
سخنگوی فدراسیون فوتبال از تداوم پیگیریها برای اخذ مجوزهای مربوط به سفر تیم تراکتور ایران به امارات خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون درباره اعزام نمایندگان باشگاهی ایران به رقابتهای آسیایی، گفت: فدراسیون کشورمان با فدراسیون فوتبال امارات مکاتبات متعددی دراین باره به شکل فشرده داشته که نامههای مرتبط با آن به استحضار عموم رسیده است. همچنین قبل و بعد از کنگره AFC هم ریاست فدراسیون موضوع را با همتایان اماراتی و مدیران مربوطه در کنفدراسیون فوتبال آسیا پیگیری کردند و موضوع باشگاه تراکتور ایران را مدنظر داشتند که همین امر تا این لحظه هم ادامه دارد و مباحث مرتبط با تراکتور در حال پیگیری است.
مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال افزود: تماس ها و جلسات مربوطه از سمت ارکان ذیربط در فدراسیون به رغم مقدورات و محذورات ادامه داشته و موارد به صورت منظم به استحضار باشگاه تراکتور ایران رسیده و خواهد رسید.