همزمان با نزدیک شدن به فصل سرما، توجه به راه‌های انتقال و پیشگیری از آنفلوآنزا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ بیماری واگیرداری که عمدتا دستگاه تنفسی را درگیر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، با نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش احتمال شیوع آنفلوآنزا، متخصصان بر رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری تأکید می‌کنند.

آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی واگیردار است که عمدتا دستگاه تنفسی را درگیر می‌کند و از طریق ترشحات تنفسی، سرفه و عطسه به دیگران منتقل می‌شود.

این بیماری در انواع مختلفی از جمله C و A ، B شناسایی شده و علائم آن می‌تواند با سرماخوردگی شباهت داشته باشد.

شستن مرتب دست‌ها، رعایت بهداشت تنفسی، پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار و تزریق واکسن آنفلوآنزا از راهکار‌های مهم پیشگیری از ابتلا به این بیماری است.

همچنین سالمندان، کودکان خردسال، زنان باردار و افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای از جمله گروه‌هایی هستند که ممکن است در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به عوارض شدید آنفلوآنزا قرار داشته باشند.