وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی برای بارش‌ها در نیمه دوم آبان و نیمه اول آذر، از کشاورزان خواست تا از این بازه زمانی برای «کشت حداکثری» بهره ببرند.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست، خبرگزاری صداوسیما غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در نشست بررسی «طرح پایداری تولید در دیمزارها» که با حضور وزیر نیرو رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و رئیس سازمان هواشناسی برگزار شد بر لزوم توسعه حداکثری تولیدات داخلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه برای کاهش وابستگی به واردات تأکید کرد.

ضرورت توسعه تولید داخلی در شرایط بحرانی

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به چالش‌های شدید واردات کالا، اظهار داشت: «هر قدر تولید داخلی ما افزایش یابد، وابستگی ما به خارج کمتر می‌شود. کسانی که با پیچیدگی‌ها و دردسر‌های واردات آشنا هستند، می‌دانند که تکیه بر تولید داخلی چقدر حیاتی است. حوادث اخیر در سطح دنیا و منطقه به ما ثابت کرد که نباید به امید کالا‌های خارجی بود؛ چرا که گاهی کالا موجود نیست، گاهی قیمت‌ها بسیار بالا می‌رود و گاهی امکان حمل و نقل فراهم نیست.»

وی با استناد به رهنمود‌های مقام معظم رهبری و پیشگامان انقلاب، تأکید کرد که افزایش تولید داخلی نه تنها یک هدف اقتصادی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای استقلال کشور است.

بهره‌برداری از فرصت‌های اقلیمی و پیش‌بینی‌های هواشناسی

نوری قزلجه با اشاره به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی برای بارش‌ها در نیمه دوم آبان و نیمه اول آذر، از کشاورزان خواست تا از این بازه زمانی برای «کشت حداکثری» بهره ببرند.

او تأکید کرد: «بهره‌برداری بهینه از فرصت‌های کشت در این بازه، بسیار مؤثرتر از اقداماتی است که ممکن است بعداً در حوزه بارورسازی ابر‌ها انجام دهیم. ما باید انگیزه لازم را در کشاورزان ایجاد کنیم تا از هر قطره آب و هر فرصت زمانی برای تولید استفاده کنند.»

همکاری با ستاد اجرایی و وزارت نیرو در حوزه بارورسازی ابرها

وزیر جهاد کشاورزی ضمن تشکر از تلاش‌های ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان هواشناسی و وزارت نیرو، اعلام کرد که همکاری‌ها در راستای شناسایی موقعیت‌های مناسب برای بارورسازی ابر‌ها و مدیریت منابع آبی به طور جدی دنبال خواهد شد.

وی افزود: «در این راستا کمیته‌ای تشکیل خواهیم داد تا با کمک سازمان هواشناسی و وزارت نیرو، پیش‌بینی‌ها و شناسایی‌های لازم صورت گیرد. هرچند پیش‌بینی می‌شود در پاییز و زمستان نیاز مبرمی به این اقدامات نباشد، اما تمرکز اصلی ما بر بازه‌های زمانی حساس در اواخر زمستان و بهار خواهد بود.»

تأکید بر کاهش قیمت نهاده‌ها و ورود دانشگاه‌ها به چرخه تولید

نوری قزلجه همچنین بر لزوم نظارت بر قیمت نهایی کود و نهاده‌ها تأکید کرد تا کشاورزان با هزینه‌های مناسب‌تر بتوانند کشت خود را گسترش دهند.

وی در پایان با اشاره به ضرورت ورود دانش در حوزه کشاورزی، دستور داد تا جلساتی با دانشگاه‌های پیشرو که ایده‌های جدیدی در زمینه پایداری تولید در دیمزار‌ها دارند، برگزار شود تا یافته‌های علمی به کاربرد‌های عملی در زیست‌بوم مزارع تبدیل گردد.