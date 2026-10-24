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مرحله منطقهای رقابتهای مهارتی سربازان سپاه جنوب آذربایجان غربی با حضور ۵۷ شرکتکننده در مهاباد برگزار شد. مسابقات نهایی استانی نیز اواخر آبانماه در ارومیه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رقابتهای مهارتی سربازان سپاه جنوب آذربایجان غربی با حضور ۵۷ سرباز از ۹ شهرستان جنوبی استان به میزبانی مهاباد برگزار شد.
سرهنگ سعید یوسفی، مسئول معاونت نیروی انسانی سپاه مهاباد، با اعلام این خبر گفت: شرکتکنندگان پس از کسب موفقیت در مرحله شهرستانی، در این مرحله و در رشتههای مختلف مهارتی با یکدیگر رقابت کردند.
وی افزود: نفرات برتر این رقابتها به مسابقات استانی راه مییابند که قرار است اواخر آبانماه به میزبانی ارومیه برگزار شود.