به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رقابت‌های مهارتی سربازان سپاه جنوب آذربایجان غربی با حضور ۵۷ سرباز از ۹ شهرستان جنوبی استان به میزبانی مهاباد برگزار شد.

سرهنگ سعید یوسفی، مسئول معاونت نیروی انسانی سپاه مهاباد، با اعلام این خبر گفت: شرکت‌کنندگان پس از کسب موفقیت در مرحله شهرستانی، در این مرحله و در رشته‌های مختلف مهارتی با یکدیگر رقابت کردند.

وی افزود: نفرات برتر این رقابت‌ها به مسابقات استانی راه می‌یابند که قرار است اواخر آبان‌ماه به میزبانی ارومیه برگزار شود.