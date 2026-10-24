به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نوروززاده در جمع فعالان بخش خصوصی حوزه امنیت سایبری در خراسان جنوبی، بر اهمیت نقش شرکت‌های فعال برای صیانت از امنیت سایبری تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی فعال در صنعت فناوری اطلاعات و امنیت سایبری با وجود محدودیت‌های متعدد، همراهی قابل توجهی در شرایط دشوار کشور داشته است و حمایت از این بخش باید در عمل دنبال شود.

وی با اشاره به چالش‌های شرکت‌ها در فرآیند تأیید صلاحیت نیروهای متخصص، افزود: مرکز افتا تلاش می‌کند ضمن رعایت الزامات قانونی، مشکلات شرکت‌ها را از طریق گفت‌وگو و پیگیری برطرف کند.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا همچنین از افزایش تعداد آزمایشگاه‌های ارزیابی محصولات از پنج آزماشگاه به ۱۱ آزمایشگاه خبر داد و بر ضرورت اصلاح فرآیندهای ارزیابی، رسیدگی به مشکلات محصولات نرم‌افزاری و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای ارزیابی مستمر امنیت محصولات تأکید کرد.

نوروززاده با اشاره به مشکلات موجود در برگزاری آزمون‌های تخصصی، گفت: فرآیند آزمون‌ها از نظر زمان‌بندی و کیفیت نیازمند اصلاح است و این موضوع از طریق گفت‌وگو با مجموعه‌های مسئول در حال پیگیری است.

وی حمایت از تولیدات داخلی حوزه امنیت سایبری و رفع موانع حضور شرکت‌های ایرانی در مناقصات را ضروری دانست و بر لزوم بررسی شرایط مناقصات، جلوگیری از ایجاد محدودیت‌های غیرضروری برای محصولات داخلی و تقویت ارتباط مستقیم میان بخش خصوصی و نهادهای تصمیم‌گیر تأکید کرد.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا، همچنین با اشاره به ظرفیت‌های موجود در دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و تشکل‌های تخصصی، بر ضرورت افزایش تعامل میان مرکز مدیریت راهبردی افتا و فعالان بخش خصوصی تأکید کرد و خواستار پیگیری منسجم‌تر مطالبات این بخش و استفاده مؤثرتر از ظرفیت تشکل‌های صنفی فعال در صنعت افتا شد.

نوروززاده همچنین در جمع دانشگاهیان خراسان جنوبی، بر ضرورت توسعه فناوری‌های پیشرفته، تقویت توان داخلی در حوزه امنیت سایبری و گسترش همکاری دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی برای ارتقای امنیت سایبری تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت فناوری‌هایی همچون رایانش کوانتومی، رمزنگاری پساکوانتومی، هوش مصنوعی و میکروالکترونیک، توسعه این حوزه‌ها را از الزامات تقویت توان فناورانه کشور دانست و بر ضرورت توجه به امنیت سایبری از مرحله طراحی محصولات تأکید کرد.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا همچنین با هشدار نسبت به تهدیدهای احتمالی رایانه‌های کوانتومی برای روش‌های متداول امضای دیجیتال، توسعه توانمندی‌های داخلی را در طراحی تراشه، تولید مؤلفه‌های امنیتی و ساخت محصولات متناسب با نیاز کشور ضروری دانست.

در این نشست تعدادی از اساتید دانشگاهها نیز بر اجرای پروژه‌های کاربردی و قابل تجاری‌سازی، پیوند دانش تخصصی با مدیریت کسب ‌وکار و تقویت همکاری میان دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی برای تبدیل دستاوردهای علمی به محصولات فناورانه تأکید کردند.