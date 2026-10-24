به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در جلسه ستاد اربعین استان گفت: کار ستاد اربعین باید به صورت آهسته، پیوسته و مستمر انجام شود تا امور به روز‌ها و هفته‌های پایانی موکول نشود؛ به همین دلیل پس از پایان اربعین امسال، جلسات ستاد اربعین کشوری برگزار شد و به تبع آن جلسات ستاد استانی نیز در حال پیگیری است.

وی با اشاره به رونمایی از سامانه موکب‌یار افزود: در این جلسه از سامانه موکب‌یار رونمایی شد که بر اساس آن، نظارت بر تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز موکب‌ها از طریق این سامانه صورت می‌گیرد.

استاندار خوزستان با اشاره به وضعیت جاده‌های منتهی به مرز تصریح کرد: جاده امام رضا به طول ۱۳ کیلومتر از ورودی خرمشهر به سمت شلمچه باید تعریض و روشنایی آن تأمین شود؛ جاده امام صادق نیز در ورودی خرمشهر به طول دو تا سه کیلومتر است که مشکل چندانی ندارد، اما جاده اصلی اهواز به خرمشهر نیازمند توجه جدی است.

موالی‌زاده با ابراز تأسف از تلفات جاده‌ای در استان خاطرنشان کرد: متأسفانه هر از گاهی در جاده اصلی اهواز ـ خرمشهر و سایر جاده‌های استان شاهد از دست رفتن هم‌استانی‌ها هستیم و این دردی است که به جان ما وارد می‌شود؛ در مسیر‌های مختلف استان از شوشتر و شوش تا سایر نقاط، یکی از معضلات ما همین تصادفات جاده‌ای است و باید حجم این تصادفات را کاهش دهیم.

وی با اشاره به برگزاری جلسه ویژه در همین هفته اظهار داشت: جلسه‌ای با دستگاه‌های متولی برگزار خواهیم کرد و چند مسئله مطرح است؛ یکی نوع رانندگی است که راننده باید با حالت خستگی و خواب‌آلودگی رانندگی نکند و از نگاه کردن یا صحبت با موبایل پرهیز کند و در شرایط روحی و عصبی مناسب باشد.

استاندار خوزستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اربعین سال آینده اظهار داشت: در مورد سایبان‌هایی که در مرز‌ها احداث خواهد شد، مقرر شد از حالت موقت به سایبان ثابت تبدیل شوند و تمام تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه اربعین سال آینده فراهم شود.

موالی زاده در پایان با اشاره به مواضع جمهوری اسلامی در قبال دشمنان گفت: دشمن با تحریم و محاصره و بی‌توجهی به آداب مذاکره، تنها خواسته خود را پیش می‌برد؛ ما همان‌طور که مسئولان بار‌ها مطرح کرده‌اند، از جنگ نمی‌هراسیم و هر زمان شرایط مذاکره عادلانه و صادقانه وجود داشته باشد، از میز مذاکره نیز نمی‌هراسیم و از منافع ملی دفاع می‌کنیم؛ این سیاست راهبردی مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور محترم است و امیدواریم در شرایط مناسبی این مسیر را طی کنیم و اربعین سال آینده باشکوه‌تر و پرشمارتر برگزار شود.