معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اردبیل از سازماندهی ۶۳۰ نفر برای ترویج فرهنگ اقامه نماز جماعت در مدارس استان خبر داد و گفت: از این تعداد ۴۵۰ روحانی طرح امین و ۱۸۰ طلبه در مجموعه آموزش و پرورش فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، پرویز اصغری روز شنبه با اشاره به اهمیت فعالیت‌های قرآنی و اقامه نماز جماعت در مدارس اظهار کرد: با توجه به تاکید وزیر آموزش و پرورش بر توسعه فعالیت‌های قرآنی و ترویج فرهنگ نماز، تقویت جایگاه نماز جماعت در محیط‌های آموزشی و نهادینه‌سازی این فریضه الهی در میان دانش‌آموزان از اولویت‌های مهم فعالیت‌های پرورشی در سال تحصیلی جاری است.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ نماز در فضای مدرسه و خانواده افزود: اقامه نماز جماعت علاوه بر تقویت روحیه معنوی و تربیتی دانش‌آموزان، زمینه‌ساز گسترش ارزش‌های دینی و اخلاقی در جامعه است و در این مسیر بهره‌گیری از ظرفیت روحانیون و نیرو‌های توانمند فرهنگی و تربیتی نقش موثری دارد.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اردبیل با اشاره به وجود ۵۲۰ نمازخانه مستقل و ۸۵۰ نمازخانه کلاسی و چندمنظوره بیان کرد: ۴۵۰ روحانی در قالب طرح امین در مدارس فعالیت می‌کنند و ۱۸۰ نفر از طلاب نیز در مجموعه آموزش و پرورش استان شاغل هستند که این ظرفیت ارزشمند می‌تواند در توسعه برنامه‌های دینی و تربیتی مورد استفاده قرار بگیرد.

اصغری بر ضرورت تقویت ارتباط مدارس با مساجد تاکید کرد و گفت: استفاده از فضای معنوی مساجد و تعامل سازنده میان مدرسه، مسجد و خانواده فرصت مناسبی برای اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و معنوی از جمله گفتمان‌های دینی، جشن‌های تکلیف، اقامه نماز جماعت و سایر رویداد‌های تربیتی فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: هم‌افزایی میان آموزش و پرورش، روحانیون و فعالان مسجدی می‌تواند در عمق‌بخشی به باور‌های دینی، تقویت هویت معنوی دانش‌آموزان و گسترش فرهنگ اقامه نماز جماعت در مدرسه‌ها و خانواده‌ها نقش‌آفرین باشد.

افزون بر ۲۵۰ هزار دانش‌آموز در بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ آموزشگاه با همکاری ۱۲ هزار معلم و مربی و ۶ هزار عوامل اجرایی، اداری و خدماتی در سال جاری در استان اردبیل به تحصیل اشتغال دارند.