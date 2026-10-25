رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از آغاز برداشت نارنگی و نارنج از باغ‌های مرکبات استان خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود باغداران استان امسال ۲۳۳ هزار تن مرکبات برداشت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: برداشت مرکبات از ۱۱ هزار و ۴۰۰ هکتار از باغ‌های مرکبات گیلان آغاز شد و پیش بینی می‌شود باغداران استان امسال ۲۳۳ هزار تن محصول مرکبات برداشت شود.

وی از برداشت نارنگی از ۶۷۰ هکتار باغ و پیش بینی تولید ۸ هزار و ۴۰ تن از این محصول باغی به ارزش ۴ هزار و ۸۲۴ میلیارد ریال در گیلان خبر داد و افزود: برداشت نارنج هم در ۶۲۲ هکتار باغ در استان آغاز شده و پیش بینی می‌شود امسال ۷ هزار و ۱۶۴ تن نارنج به ارزش ۲ هزار و ۸۶۶ میلیارد ریال برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه ۹۰ درصد مرکبات استان را انواع پرتقال شامل ارقام محلی، خونی و تامسون تشکیل می‌دهد، گفت: ۵ درصد مرکبات تولیدی استان نارنگی و ۵ درصد دیگر، مرکباتی از جمله نارنج، لیمو، دارابی، بالنگ و گریپ فروت است.

صالح محمدی با اشاره به رتبه پنجم گیلان در تولید مرکبات کشور، گفت: گیلان بیش از ۲۶ هزار خانوار تولید کننده مرکبات دارد و شهرستان‌های رودسر، املش و لنگرود عمده شهرستان‌های تولید کننده مرکبات این استان هستند.

وی گفت: برداشت مرکبات در گیلان از اواخر مهر و در ابتدا از باغ‌های نارنگی و نارنج آغاز شده و تا اوایل بهمن ادامه دارد.

محمدی افزود: گیلان ۲ واحد فرآوری مرکبات با ظرفیت ۵۸ هزار تن در شهرستان رودسر دارد که کنسانتره، اسانس و روغن مرکبات تولید می‌کنند.