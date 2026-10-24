در نوزدهمین اجلاس خیرین سلامت استان فارس که روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه برگزار می‌شود، از ۱۱۸ خیر برگزیده و همچنین از ۴ مدیر و ۴ تلاشگری که از طریق ارائه تخصص و مشاوره به پیشبرد امور کمک کرده‌اند، تقدیر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان فارس گفت: در نوزدهمین اجلاس خیرین سلامت استان فارس که روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه برگزار می‌شود، از ۱۱۸ خیر برگزیده ، ۴ مدیر و ۴ تلاشگری که از طریق ارائه تخصص و مشاوره به پیشبرد امور کمک کرده‌اند، تقدیر خواهد شد.