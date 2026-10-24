مسابقات آزاد تیراندازی قهرمانی کشور با معرفی برترین‌ها در رشته تفنگ و تپانچه در قم به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسابقات آزاد تیراندازی قهرمانی کشور با معرفی برترین‌ها در رشته تفنگ و تپانچه به میزبانی قم به پایان رسید.

در این مسابقات که به حضور ۲۳۰ ورزشکار از ۲۸ استان کشور برگزار شد، حامد قره باقی، تیرانداز استان قم، در رشته تفنگ جوانان و بزرگسالان به مدال نقره دست یافت تا سهم میزبان از این رقابت‌ها، یک نشان ارزشمند باشد.

در رشته تفنگ جوانان و بزرگسالان، ابوالفضل نعمتی از آذربایجان شرقی به مدال طلا رسید و حامد غرباقی از قم و محمدامین فرهادی از کرمانشاه به ترتیب دوم و سوم شدند.

در تپانچه بزرگسالان، وحید گل‌خندان از فارس قهرمان شد و میلاد طالبی از آذربایجان غربی و سجاد پورحسینی از گیلان در جایگاه‌های دوم و سوم ایستادند.

در تپانچه جوانان، محمدرضا احمدی از بوشهر عنوان نخست را کسب کرد؛ پارسا قربانی از تهران دوم شد و علی حقی از همدان در جایگاه سوم قرار گرفت.

در تفنگ نوجوانان نیز ماهان صفری از ایلام، ابراهیم حسینی از خوزستان و محمدمهدی طهماسبی از البرز به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

همچنین در تپانچه نوجوانان، پرهام برخورداری از قزوین قهرمان شد، پارسا دهقانی از اصفهان به مقام دوم رسید و محمدمجید عربی از سمنان سوم شد.