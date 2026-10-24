رئیس جمعیت هلال‌احمر ورامین از واژگونی یک دستگاه تریلی و وقوع حریق گسترده خبر داد و گفت: راننده خودرو که زیر تریلی گرفتار شده بود، جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید خطیبی از واژگونی یک دستگاه تریلی و وقوع حریق گسترده در پی این حادثه خبر داد و اظهار کرد: پس از اعلام وقوع حادثه، نیروهای عملیاتی پایگاه جاده‌ای شهید اردستانی برای امدادرسانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: راننده تریلی زیر خودرو گرفتار شده بود که نیروهای امدادی عملیات رهاسازی وی را انجام دادند، اما راننده در این حادثه جان خود را از دست داده بود.