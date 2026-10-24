به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مراسم وداع با پیکر شهید محمدرضا طالبی در معراج شهدا تهران برگزار شد. مراسم وداع دیگری فردا یکشنبه از ساعت ۲۰:۳۰ در میدان هفت تیر تهران برگزار خواهد شد. پیکر این شهید دوشنبه ۴ آبان ساعت ۹:۳۰ از مقابل درب منزل وی در خیابان ترکمنستان کوچه بید تشییع می‌شود. مراسم‌های بزرگداشت شهید سه شنبه و پنجشنبه همین هفته در مسجد خرقانی و مسجد الرضا (ع) برگزار می‌شود. محمدرضا طالبی، بسیجی حافظ امنیت که در اغتشاشات ۱۹ دی، در منطقه ۷ تهران مجروح و جانباز ۷۰ درصد شده بود، دیشب به شهادت رسید.