احمد کرمی در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان؛ بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت اعتبارات ملی، پیگیری طرح‌های عمرانی و افزایش سهم استان از منابع وزارتخانه‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی با اشاره به محدودیت اعتبارات استانی؛ خواستار تکمیل مطالعات طرح‌های اولویت‌دار، پیگیری مجوز‌های قانونی و هماهنگی مستمر دستگاه‌های اجرایی با وزارتخانه‌های مربوطه برای قرار گرفتن طرح‌ها در ردیف بودجه سال ۱۴۰۶ شد.

وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در عملکرد دستگاه‌ها؛ خواستار ارائه گزارش دقیق از سهم هر دستگاه در اعتبارات ملی، میزان منابع جذب‌شده و ظرفیت‌های بالفعل شد و افزود: عملکرد مدیران در این زمینه باید به‌صورت مستمر ارزیابی شود.

کرمی در بخش دیگری از سخنان خود؛ توسعه ورزش همگانی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و تکمیل طرح‌های مدرسه‌سازی را از اولویت‌های استان برشمرد و بر تسریع در رفع موانع اجرایی و تأمین منابع مالی این طرح‌ها تأکید کرد.