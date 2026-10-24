غلامرضا فرخی، ملی‌پوش وزن ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران با پیروزی مقابل نماینده روسیه در رقابت‌های قهرمانی جهان ، راهی مرحله نهایی شد.

صعود کشتی گیر شیرازی به مرحله نهایی مسابقات جهانی پس از پیروزی مقابل نماینده روسیه

صعود کشتی گیر شیرازی به مرحله نهایی مسابقات جهانی پس از پیروزی مقابل نماینده روسیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، غلامرضا فرخی، ملی‌پوش وزن ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران، با پیروزی مقابل نماینده روسیه در رقابت‌های قهرمانی جهان در آستانه قزاقستان، راهی مرحله نهایی شد.

فرخی که در مسابقات بر پایه قدرت بدنی و مهارت فنی پیش می‌رود، با نتایج قاطع توانست به نیمه‌نهایی و سپس فینال راه یابد.

این کشتی که در جریان مسابقات قهرمانی جهان برگزار شد، با حضور فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم آغاز شد.

وی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله دوم با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی، بر دارنده مدال نقره جهان از مجارستان پیروز شد. فرخی در مرحله بعد نیز با نتیجه ۹ بر صفر مقابل فرنگی‌کار اهل مولداوی به برتری رسید و راهی نیمه‌نهایی شد.

در مرحله حساس‌تر، فرخی در برابر گادژیف از روسیه قرار گرفت و با کسب پیروزی، صعود خود به مرحله نهایی را تثبیت کرد.

همچنین در همین راستا، محمدمهدی کشتکار، فرنگی‌کار دارابی تیم ایران، قرار است روز دوشنبه ۴ آبان در وزن ۶۳ کیلوگرم به مصاف رقبا برود.