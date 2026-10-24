به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده در پی وقوع تصادفات تلخ روز‌های اخیر، ضمن ابراز تأسف عمیق و تسلیت به خانواده‌های داغدار، بر ضرورت بررسی دقیق علل این حوادث و پیگیری اقدامات مؤثر برای جلوگیری از تکرار سوانح جاده‌ای تأکید دارد، ادامه داد: پشت هر حادثه جاده‌ای، خانواده‌ای چشم‌انتظار و در انتظار بازگشت عزیزان خود است، صیانت از جان شهروندان را از اولویت‌های مهم مدیریت استان می‌باشد هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای ارتقای ایمنی راه‌ها بسیار ضروری است.

وی بر بررسی کارشناسی حوادث اخیر، شناسایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز، رفع نواقص زیرساختی، ارتقای استاندارد‌های ایمنی راه‌ها و تقویت نظارت بر عوامل مؤثر در تصادفات تاکید کرد و افزود: در کنار مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و توجه به استراحت کافی رانندگان نیز از عوامل مهم پیشگیری از حوادث تلخ جاده‌ای است.

استاندار خوزستان همچنین ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، برای جان‌باختگان این حوادث رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارد.