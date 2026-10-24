به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین محمدی در در ششمین نشست شورای معاونین سازمان که با حضور سرپرست قائم‌مقامی و جمعی از معاونین و مدیران سازمان برگزار شد، با اشاره به مجموع ۱۶۰ هزار میلیارد تومان پرداختی ماهانه سازمان تأمین‌اجتماعی در بخش‌های مستمری و درمان بیمه‌شدگان، گفت: سازمان حدود ۷۰ درصد مجموع پرداخت حقوق دولت، پرداخت مستمری به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر را انجام می‌دهد. مجموعه اقدامات تأمین‌اجتماعی در راستای ایفای تعهدات عمومی است.

وی گفت: مسائل مرتبط با سازمان تأمین‌اجتماعی به ویژه در حوزه تأمین منابع مالی، موضوعات ملی است و باید از طریق حمایت‌های دولت، انجام و تعیین تکلیف شوند. همچنین در راستای تأمین منابع از تمامی راه‌های موجود استفاده می‌کنیم.

محمدی با اشاره به بهره‌مندی از همه مسیر‌های مرتبط با تأمین مالی، افزود: یکی از مسیر‌های تأمین مالی جهت پرداخت بدهی سازمان به بخش درمان از طریق اوراق گام ممکن می‌شود. در این راستا بسیاری از مطالبات مربوطه از طریق اوراق گام قابل پرداخت است.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در ادامه در خصوص اجرای طرح تأمین رفاه گفت: این طرح برای سازمان تأمین‌اجتماعی بسیار مهم و از اولویت‌های حوزه بازنشستگان و مستمری‌بگیران محسوب می‌شود. در این راستا هدف، بهره‌مندی بازنشستگان از ظرفیت‌های این طرح است.

محمدی همچنین در ادامه نشست شورای معاونین، ضمن تشریح اهمیت اصلاح ساختار در سازمان تأمین‌اجتماعی، گفت: کلان‌روند‌ها و روند‌های سالانه حوزه‌های مختلف، باید از طریق حوزه سیاستگذاری و راهبردی، مدیریت و راهبری شوند.

وی در ادامه افزود: موضوعات منابع انسانی، انتصابات و فرهنگ‌سازمانی نیز از اولویت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شوند.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در ادامه، هدف از اصلاح ساختار را تسهیل فرایند‌های سازمان تأمین‌اجتماعی دانست و بر تسریع در رسیدگی به اجرای مصوبات جلسات قبل شورای معاونین و تعیین تکلیف موضوعات مربوطه تأکید کرد.