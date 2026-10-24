چهارمین همایش استانی نماز ویژه کارکنان سپاه فجر فارس با هدف ترویج فرهنگ اقامه نماز و تقویت بنیه معنوی، امروز در شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، چهارمین همایش استانی نماز ویژه کارکنان سپاه فجر فارس با هدف ترویج فرهنگ اقامه نماز و تقویت بنیه معنوی، امروز در شیراز برگزار شد.

این همایش که با شعار «نماز منشأ تحول و نماد انسجام» برگزار شد ، پیش‌اجلاسیه سراسری نماز در قزوین خواهد بود.

سردار بوعلی، فرمانده سپاه فجر فارس گفت: این رویداد برای چهارمین سال متوالی برگزار می‌شود و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خلاقانه، بر تقویت انسجام و ارتقای فرهنگ معنوی تمرکز دارد.

وی با اشاره به میزان مشارکت در این برنامه افزود : بیش از ۴۰۰ نفر از کارکنان سپاه فجر فارس در این همایش حضور یافتند.