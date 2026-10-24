وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از اعزام هیئتی بلندپایه از وزارتخانه به آبادان برای بررسی مسائل این شهرستان خبر داد و گفت: آبادان باید نمادی از تاریخ و هویت فرهنگی خود باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آبادان، رضا صالحی‌امیری گفت: تلاش کردیم هیئتی بلندپایه از وزارتخانه در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به آبادان اعزام کنیم تا مسائل این شهرستان را از نزدیک بررسی و با حضور استاندار و نمایندگان برای حل مشکلات اساسی جمع‌بندی کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری سایر دستگاه‌ها افزود: آبادان باید نمادی از تاریخ و هویت فرهنگی خود باشد؛ شهری که تاریخ، فرهنگ، دوران جنگ و شهادت و جلوه‌های مدرنیته در کنار هم قرار گرفته‌اند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های مرتبط، زمینه معرفی شایسته آبادان و مردمان آن فراهم شود.