طرح جهادی درمان رایگان بیماران به همت بنیاد علوی در مناطق تراز و دره‌بوری شهرستان لالی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجری طرح‌های بنیاد علوی در استان خوزستان گفت: با مشارکت گروه جهادی تیپ مستضعفین و همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان لالی، طرح جهادی درمان رایگان بیماران در مناطق تراز و دره‌بوری شهرستان لالی اجرا شد.

مصطفی باندری افزود: در این طرح نزدیک به یک هزار نفر از بیماران توسط متخصصان چشم پزشکی تحت درمان قرار گرفتند و علاوه بر دریافت دارو و عینگ رایگان، افرادی که نیاز به درمان تکمیلی داشتند به مراکز تخصصی معرفی شدند.

وی اظهار کرد: این اقدام جهادی، گامی مؤثر در حمایت از اقشار کم‌برخوردار، کاهش محرومیت‌های درمانی و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات سلامت انجام شده است.