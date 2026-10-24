مسابقات والیبال روستاییان کشور با عنوان جام پرچم با حضور ۲۵ تیم از همه استان‌ها در دو بخش آقایان و بانوان به میزبانی اصفهان برگزار شد و در پایان، تهران در بخش آقایان و فارس در بخش بانوان قهرمان شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این رقابت‌ها با حضور فعال همه استان‌های کشور در قالب ۲۵ تیم در ۲ بخش آقایان و بانوان به میزبانی استان اصفهان به مدت ۱۰ روز در شهرستان فلاورجان برگزار شد.

مسابقات سطح بالایی که نشان دهنده ظرفیت‌های کم نظیر روستاییان در حوزه ورزش داشت و استعداد‌های برتر فرصتی برای حضور در اردو‌های انتخابی تیم‌های دسته برتری را کسب کردند.

استعداد‌هایی از دل خانه‌های ورزش روستایی پا به مسابقات جام پرچم گذاشتند، تا با فرصت ایجا شده بتوانند توانایی‌های خود را در رشته‌های مختلف ورزشی از جمله والیبال نشان دهند.

در پایان این رقابت‌ها و در ۲ بخش آقایان و بانوان به ترتیب استان‌های تهران و فارس عنوان قهرمانی رو کسب کردند.