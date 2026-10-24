مهلت ارسال آثار به دهمین جشنواره منطقه‌ای مطبوعات و رسانه‌های خلیج فارس تا ۸ آبان تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با توجه به استقبال اصحاب رسانه و درخواست‌های متعدد، مهلت ارسال آثار به دهمین جشنواره منطقه‌ای مطبوعات و رسانه‌های خلیج فارس تا ۸ آبان ماه تمدید شد.

محمد میردادی افزود: اصحاب رسانه استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان می‌توانند در مهلت مقرر با مراجعه به سامانه جشنواره به آدرس festival.resane.ir نسبت به ارسال آثار خود اقدام کنند.

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وی گفت: آخرین مهلت ارسال آثار قابل تمدید نیست و اصحاب رسانه باید در همین مهلت اعلامی آثار خود را ارسال کنند.