همزمان با هفته فرهنگی اراک، در مراسمی با حضور مسئولان و اعضای شورای اسلامی شهر، سه سامانه جدید شهرداری کلانشهر اراک شامل پایگاه خبری شهر، سامانه شفافیت «عَیان» و سامانه مدیریت آسیب‌دیدگان اجتماعی رونمایی شد و آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در مراسمی که به مناسبت هفته فرهنگی اراک برگزار شد، سه سامانه تخصصی شهرداری کلانشهر اراک با حضور جمعی از مسئولان و اعضای شورای شهر رونمایی شد تا گامی نوین در راستای شفاف‌سازی عملکرد و تسهیل ارتباط با شهروندان برداشته شود.

علیرضا محمودی، شهردار اراک، با اشاره به گستردگی و پیچیدگی وظایف شهرداری و لزوم ارتباط مستمر با شهروندان گفت: با راه‌اندازی سامانه پایگاه خبری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، در تلاش هستیم تا ارتباط خود را با مردم بیش از پیش گسترش دهیم. پایگاه خبری شهرداری اراک فراتر از یک سایت معمولی است و همشهریان می‌توانند ضمن اطلاع‌رسانی و دریافت اطلاعات، در آینده نزدیک از طریق این بستر وارد فرآیند‌های اداری شهرداری شده و تمامی ارتباطات خود را مدیریت کنند.

وی همچنین با اشاره به رونمایی از سامانه شفافیت «عَیان» افزود: تمامی اطلاعاتی که در قانون پیش‌بینی شده و حتی فراتر از قانون، تمامی اقدامات و داده‌هایی که مردم باید در رابطه با شهر و شهرداری بدانند، در این سامانه بارگذاری خواهد شد تا شهروندان از جزئیات فعالیت‌های مدیریت شهری مطلع شوند.

شهردار اراک در خصوص سامانه مدیریت آسیب‌دیدگان اجتماعی و جمع‌آوری متکدیان نیز خاطرنشان کرد: با تأکید دستگاه‌های نظارتی و به‌ویژه فرماندار اراک، افرادی که به هر دلیل در سطح شهر اقدام به تکدی‌گری می‌کنند، به‌صورت مستمر پایش و شناسایی شده و ضمن جمع‌آوری، خدمات مناسبی به آنها ارائه خواهد شد.