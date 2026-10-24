دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با انتقاد از غفلت‌های گذشته در حمایت شایسته از سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش، بر همت و مساعدت تمام دستگاه‌ها به ویژه بانک‌های استان برای حمایت از سرمایه‌گذاران در زمینه ورزش تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی دادستانی اردبیل، جلال آفاقی روز شنبه در بازدید از یک پروژه ورزشی در حال احداث با اشاره به نیاز امروز جامعه در ترویج و گسترش سلامت و نشاط و ضرورت توجه به ورزشکاران و قهرمانان، آمادگی دادستانی برای هرگونه حمایت از برنامه‌های مرتبط با ورزش و جوانان و سرمایه‌گذاری در این زمینه را اعلام کرد.

پروژه ورزشی مورد بازدید دادستان که همزمان با هفته تربیت بدنی صورت گرفت، شامل مجموعه سالن‌های سرپوشیده فوتبال، چند منظوره و بدنسازی است که از طریق ماده ۲۷ توسط اداره‌کل ورزش و جوانان به یک سرمایه‌گذار واگذار شده و با مبلغ سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت چهار هزار و ۶۷۷ مترمربع در یکی از شهرک‌های اردبیل در حال احداث می‌باشد.