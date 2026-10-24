به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست، خبرگزاری صداوسیما، پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، از تداوم طرح‌ پایداری تولید در دیمزار‌ها و اهمیت پیوند میان مدیریت منابع آبی و توسعه این زیست‌بوم‌ها خبر داد و تأکید کرد: ستاد اجرایی بر اصول توانمندسازی و خودکفایی کشاورزان تمرکز دارد.

آقای فتاح در آغاز سخنان خود در نشست طرح جهش تولید در دیمزارها، به تاریخچه طرح‌های حمایتی از دیمزار‌ها اشاره کرد و گفت: «سال ۱۳۹۹ طرح‌ جهش تولید در دیمزار‌ها مطرح شد و تفاهم‌نامه‌ای با وزارت کشاورزی به امضا رسید.

آقای فتاح افزود: با وجود تغییرات در دولت و مسئولان وزارتخانه، خوشبختانه این طرح‌ها تحت تأثیر تغییرات قرار نگرفتند و با تداوم فعالیت‌ها، روند خوبی را طی کرده‌اند.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی برای دیمزارها، از پیشنهاد‌های جدید برای بهبود کیفیت و کمیت بارش‌ها در محدوده دیمزار‌ها خبر داد و اظهار داشت: «ما در این جلسه از ایجاد تفاهم میان مجریان طرح و وزارت نیرو برای استفاده از مولد‌های زمینی در جهت بارورسازی ابر‌ها درخواست می کنیم. هدف از این اقدام، بهبود بارش‌ها در محدوده دیمزار‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هواشناسی است تا از وضعیت فعلی آب و هوا برای بهبود وضعیت اکوسیستم‌ها استفاده شود.»

او همچنین اشاره کرد که این موضوع با تأکید رهبر شهید و همچنین مقام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه ای دنبال می شود و گزارش‌های مربوط به پیش‌بینی بهبود بارش‌ها در پاییز امسال، نشان‌دهنده اهمیت این مسیر است.

آقای فتاح در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های حمایتی ستاد اجرایی پرداخت و گفت: «در ستاد اجرایی ما به اصل توانمندسازی اعتقاد داریم. وظیفه ما صرفاً ارائه کمک نیست، بلکه هدف ما این است که کشاورزان بتوانند مستقل شوند؛ همان‌طور که می‌گویند، ما به دنبال یاد دادن ماهیگیری هستیم، نه فقط دادن ماهی.»

او با اشاره به حمایت‌های مالی در قالب وام‌های بی‌عوض و تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات کشاورزی، کود و تجهیزات، افزود: «اگرچه بخش‌هایی از این حمایت‌ها از طریق بودجه‌های دولتی و بخش‌های دیگر انجام می‌شود، اما هدف اصلی ما ایجاد یک ساختار پایدار است تا کشاورزان بتوانند با بهره‌گیری از این امکانات، تولید خود را ارتقا دهند.»

رئیس ستاد اجرایی در پایان در نشست طرح جهش تولید در دیمزارها، تأکید کرد: با توجه به پایان دوره پنج‌ساله طرح‌های قبلی، اکنون در حال برنامه‌ریزی برای تمدید و ارتقای این طرح‌ها هستیم تا با نگاهی فراتر از حمایت‌های گذرا، توسعه پایدار دیمزار‌ها در سراسر کشور تضمین شود.