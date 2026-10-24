نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه توسعه صادرات در گروی صیانت از تولید، رفع موانع زیرساختی و تغییر رویکرد از «افزایش حجم صادرات» به «خلق ارزش‌افزوده» است، تصریح کرد که بدون پشتیبانی پایدار از بخش تولید، دستیابی به اهداف تجاری میسر نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما؛ پیام باقری در «نشست راهبردی تجارت خارجی ایران» با اشاره به ظرفیت‌های عظیم صنعتی و تقاضای موجود در کشور‌های منطقه اظهار داشت: زمانی می‌توان از تحقق ظرفیت‌های تجاری سخن گفت که بنگاه اقتصادی بتواند با کمترین هزینه، بیشترین سرعت و از مناسب‌ترین مسیر، کالای خود را به دست مشتری برساند و در عین حال، وجه حاصل از فروش را به‌صورت کاملاً مطمئن دریافت کند.

وی با طرح این پرسش که چرا ایران با وجود برخورداری از پتانسیل‌های بالا همچنان با وضعیت مطلوب در تجارت خارجی فاصله دارد، افزود: فرصت‌ها زمانی به دستاورد تبدیل می‌شوند که امکان بهره‌برداری عملی فراهم باشد؛ مبادله تجاری صرفاً به توانایی تولید یا شناسایی بازار محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند زنجیره‌ای هماهنگ از نظام بانکی، لجستیک پیشرفته، دیپلماسی اقتصادی و قوانین پشتیبان است.

صیانت از تولید؛ پایه‌ای‌ترین پیش‌نیاز تجارت خارجی

نایب‌رئیس اتاق ایران، صیانت از تولید و صنعت را پیش‌شرط اساسی توسعه تجارت خارجی دانست و گفت: تولید، پایه صادرات است و تداوم آن وابستگی مستقیمی به تأمین به‌موقع مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و تجهیزات دارد. مشوق‌ها به‌تنهایی کافی نیستند و فعالان اقتصادی بیش از هر چیز به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار و تأمین زیرساخت‌ها نیاز دارند.

وی با انتقاد از چالش‌های حوزه انرژی خاطرنشان کرد: هنگامی که تأمین انرژی با اختلال مواجه است، برق واحد‌های تولیدی قطع یا سهمیه‌بندی می‌شود و سرمایه در گردش کافی به بنگاه اختصاص نمی‌یابد، نمی‌توان انتظار داشت تولیدکننده بدون مانع به فعالیت ادامه دهد؛ لذا صیانت از تولید باید مقدمه اصلی سیاست‌گذاری‌های تجاری باشد.

تغییر جهت تجارت به سمت ارزش‌افزوده و زنجیره‌های صادراتی

باقری در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تغییر الگوی حاکم بر تجارت خارجی تأکید کرد و افزود: در بخش صادرات، حمایت‌ها باید به سمت انتهای زنجیره تولید و محصولات دارای فناوری بالاتر هدایت شوند؛ در مقابل، واردات نیز باید بر مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای متمرکز گردد تا امکان تکمیل و فرآوری آنها در داخل فراهم شود.

وی با اشاره به آمار سازمان توسعه تجارت مبنی بر اینکه «ارزش هر تن کالای وارداتی ایران حدود چهار برابر کالای صادراتی است»، هشدار داد: این نسبت نشان‌دهنده سهم بالای صادرات محصولات با ارزش‌افزوده پایین است؛ بنابراین باید به‌جای تمرکز صرف بر حجم صادرات، ایجاد و توسعه زنجیره‌های صادراتی با محوریت اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی در اولویت قرار گیرد.

نایب‌رئیس اتاق ایران در پایان بازنگری در شاخص‌های ارزیابی تجارت خارجی را ضروری خواند و خاطرنشان کرد: سنجش عملکرد تجاری نباید صرفاً بر اساس حجم صادرات باشد، بلکه باید درآمد خالص صادراتی، ارزش‌افزوده ایجادشده در داخل و میزان منافع باقی‌مانده در اقتصاد کشور را نیز ملاک قرار دهد تا سیاست‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و درآمد پایدار هدایت شوند.