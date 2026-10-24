به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مجید نصیرپور در جمع اصناف و بازاریان با اشاره به طولانی شدن مدت زمان اجرای طرح بازسازی سقف بازار قدیمی و سرپوشیده شهر سراب گفت: با توجه به سرد شدن هوا و کاهش فصل کاری در این شهرستان انتظار می‌رود حداقل ۷۰ درصد از عملیات اجرایی تا یک ماه آینده به اتمام برسد.

نصیرپور با بیان اینکه این طرح هم اکنون ۴۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد افزود: عملیات بازسازی سقف بازار سرپوشیده سراب از حدود ۴ ماه گذشته آغاز شده و امیدواریم تا پایان امسال تکمیل شود.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح سبک سازی وزن سقف بازار، افزایش استحکام سازه، ترمیم محل‌های آسیب دیده و توجه به سیمای بصری این بازار قدیمی است.

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی افزود: با اجرای این طرح بیش از ۱۰۰ مغازه قدیمی، علاوه بر برخورداری از سبک‌های جدید معماری در برابر زلزله مقاوم سازی می‌شوند.