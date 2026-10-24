صدا‌های انفجار شنیده‌شده امروز در محدوده حصار، شهر کرج و مناطق اطراف مربوط به اجرای رزمایش «جان‌فدایان البرزی» است. روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز با اعلام این خبر تأکید کرد: جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد و از آنها خواسته شده از انتشار اخبار تأییدنشده خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، در اطلاعیه روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز آمده است: صداهای شنیده‌شده در این مناطق در چارچوب اجرای این رزمایش بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

بر اساس این اطلاعیه، شنیده‌شدن صدای انفجار در محدوده اعلام‌شده با اجرای رزمایش مرتبط است و از شهروندان خواسته شده است با اطلاع از علت این صداها، از نگرانی و انتشار اخبار تأییدنشده در این زمینه خودداری کنند.

روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز با اطلاع‌رسانی درباره علت شنیده‌شدن این صداها، بر ارتباط آن با اجرای رزمایش «جان‌فدایان البرزی» تأکید کرده است.