در چهل‌وهشتمین نشست قرارگاه تنظیم بازار و توزیع کالا (شهید سلامی)، ابعاد آمادگی شبکه توزیع، وضعیت ذخایر کالا‌های اساسی و راهکار‌های مقابله با شرایط اضطراری مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم مدیریت هوشمند صادرات، تسویه مطالبات اصناف و تقویت زیرساخت‌های اضطراری نانوایی‌ها تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران؛ این نشست صبح امروز شنبه با حضور قاسم نوده‌فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران، سیدهادی صالحی رئیس سازمان بسیج اصناف کشور، نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت و کشور، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و به صورت وب‌کنفرانس با روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها در اتاق اصناف ایران برگزار شد.

ارزیابی دقیق زنجیره تأمین و پیگیری مطالبات کالابرگ

در ابتدای این نشست، قاسم نوده‌فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران با تأکید بر لزوم ارائه گزارش‌های استانی در چارچوب محور‌های تعیین‌شده نظیر بررسی موجودی کالاها، شناسایی مسیر‌های ترانزیتی جایگزین و ارزیابی ظرفیت حمل‌ونقل اظهار داشت: پیگیری‌های لازم از وزارت صمت برای بهبود وضعیت تأمین لاستیک به‌ویژه خودرو‌های سنگین صورت گرفته است. همچنین دستورات لازم برای تسریع در پرداخت مطالبات معوق فروشگاه‌های زنجیره‌ای بابت اجرای طرح کالابرگ صادر شده و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

طرح چالش‌های حوزه توزیع، لاستیک، روغن موتور و آرد

نمایندگان استان‌ها و اتحادیه‌ها در این نشست به طرح مهم‌ترین دغدغه‌های صنفی پرداختند؛ از جمله افزایش قیمت و کمبود لاستیک، اختلاف نرخ مصوب و بازار آزاد، و همچنین نامتناسب بودن سبد‌های توزیعی روغن موتور (تخصیص بالای روغن‌های صنعتی به‌جای روغن خودرو) که موجب زیان مالی برخی صنوف شده است.

علاوه بر این، مشکلاتی نظیر تأخیر در پرداخت مطالبات و یارانه‌های نانوایان، اختلال در توزیع آرد یارانه‌ای و همچنین ضرورت مدیریت دقیق صادرات پیاز و سیب‌زمینی برای جلوگیری از کاهش ذخایر داخلی و نوسان قیمت در ماه‌های آتی از دیگر محور‌های چالش‌برانگیز مطروحه بود.

بسیج اصناف: آمادگی در شرایط جنگی و تجهیز نانوایی‌ها به سوخت و برق اضطراری

سیدهادی صالحی، رئیس سازمان بسیج اصناف کشور نیز در این نشست با تأکید بر لزوم حفظ آمادگی همه‌جانبه در شرایط اضطراری و جنگی تصریح کرد: «نانوایی‌های کشور باید با تأمین سوخت جایگزین، تجهیز به سامانه‌های برق اضطراری و برگزاری رزمایش‌های سراسری، آمادگی کامل داشته باشند تا ارائه خدمات ضروری به مردم کوچک‌ترین اختلالی پیدا نکند.»

وی با تأکید بر لزوم تسویه فوری مطالبات نانوایان و فعالان مواد غذایی در استان‌ها از جمله هرمزگان افزود: «مدیریت میدانی صادرات پیاز و سیب‌زمینی، اجرای دقیق سهمیه‌ها و تقویت ذخیره‌سازی این محصولات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نباید اجازه داد صادرات خارج از ضوابط، بازار داخلی را تحت‌الشعاع قرار دهد.»

صالحی در پایان با تأکید بر استمرار ارزیابی ذخایر کالا‌های ضروری مانند آب معدنی و مواد غذایی ماندگار، پراکندگی مناسب انبار‌ها و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، اتاق‌های اصناف و بسیج خاطرنشان کرد: هماهنگی مستمر و اجرای دقیق مصوبات میدانی، مطمئن‌ترین پشتوانه برای حفظ ثبات بازار و آرامش خاطر شهروندان در تمامی شرایط خواهد بود.