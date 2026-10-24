به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی استانداری اردبیل، متن پیام استاندار اردبیل به این شرح است: بار دیگر درخشش غرورآفرین ورزشکاران اردبیلی در آوردگاه آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، نشان از ظرفیت‌ها و استعداد‌های درخشان این خطه قهرمان‌پرور دارد، بی‌گمان کسب یک مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز و همچنین دستیابی به عناوین ارزشمند فردی در این رقابت‌ها حاصل تلاش قهرمانان و دست‌اندرکاران ورزشی استان است.

علاوه بر این افتخارآفرینی بانوان ورزشکار و نقش‌آفرینی مؤثر زنان اردبیلی در میادین بین‌المللی، کسب مدال طلای ارزشمند توسط سرکار خانم فائزه احمدی در رشته تیراندازی پارا آسیایی و مدال برنز توسط سرکار خانم مهسا بهشتی در رشته وزنه‌برداری برای اولین بار در تاریخ ورزش استان، نشان داد که بانوان این سرزمین با تکیه بر دانش، پشتکار و اراده‌ای استوار، می‌توانند پرچم افتخار ایران اسلامی را در بلندای رقابت‌های آسیایی به اهتزاز درآورند.

در کنار آن کسب مدال نقره توسط آقای عرفان محرمی در رشته ووشو و مدال نقره توسط آقای محسن طلوعی در رقابت‌های پاراآسیایی بسکتبال نشسته، شایستگی و توان رقابتی ورزشکاران استان را به اثبات رساند. افزون بر این، کسب عنوان ارزشمند «آقای گل» توسط آقای حسن جعفری در رشته گلبال و دستیابی آقای سیاوش سیاهی به مقام پنجم رشته دشوار ژیمناستیک بیانگر گستره استعداد‌ها و ظرفیت‌های متنوع ورزشی استان اردبیل است.

اینجانب موفقیت‌های پیاپی و پرافتخار را به این قهرمانان، جامعه ورزشی و جوانان، مردم ورزش‌دوست، مربیان، ورزشکاران استان اردبیل و خانواده‌های صبور و پرتلاش آنان و تمامی دست‌اندرکاران تبریک می‌گویم و از درگاه خداوند متعال، تداوم عزت، سلامتی و سربلندی این عزیزان را مسالت دارم.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا در ژاپن با پایان رقابت ورزشکاران کشور‌های آسیایی به کار خود پایان داد و کاروان ایران با کسب ۲۶ مدال طلا، ۳۶ نقره و ۴۰ برنز، مجموع مدال‌های خود را به عدد ۱۰۲ رساند و در رتبه ششم این رویداد قاره‌ای ایستاد.

بر اساس جدول نهایی مدال‌ها، چین با کسب ۲۰۴ مدال طلا، ۱۱۵ نقره و ۱۰۸ برنز و مجموع ۴۲۷ مدال، عنوان نخست را به دست آورد. ژاپن با ۶۳ طلا، ۶۰ نقره و ۶۲ برنز در جایگاه دوم قرار گرفت و ازبکستان با ۴۵ طلا، ۴۹ نقره و ۵۱ برنز سوم شد.

هند با ۳۰ مدال طلا، ۳۵ نقره و ۴۹ برنز در رتبه چهارم ایستاد و کره جنوبی نیز با کسب ۲۸ طلا، ۳۶ نقره و ۳۳ برنز جایگاه پنجم را به خود اختصاص داد.

بدین ترتیب، کاروان ایران با کسب بیش از ۱۰۰ مدال در مجموع سه رنگ، پرونده حضور خود در بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا را بست و در میان کشور‌های برتر قاره آسیا قرار گرفت.