به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرپرست اداره کل بهزیستی استان گفت: مهلت نخست نام‌نویسی این آزمون تا ۱۳ مهرماه تعیین شد و با هدف فراهم کردن فرصت بیشتر برای متقاضیان واجد شرایط؛ بازه زمانی پنج‌روزه‌ای برای ثبت‌نام جاماندگان در نظر گرفته شده است.

علی محمودی اضافه کرد: این آزمون با پیش‌بینی بیش از سه هزار فرصت شغلی در ۳۲ دستگاه اجرایی راه کاری مهم در مسیر اجرای سهمیه قانونی استخدام معلولان و گسترش فرصت‌های شغلی برابر به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از این فرصت افزود: متقاضیان باید در مهلت اعلام شده، نام‌نویسی خود را تکمیل و شرایط عمومی و اختصاصی، رشته‌های تحصیلی مورد نیاز و ضوابط شغل‌محل‌های انتخابی را با دقت بررسی کنند.

محمودی زمان برگزاری آزمون کتبی را جمعه ۲۹ آبان جاری اعلام کرد.