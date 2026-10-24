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افراد دارای معلولیت واجد شرایط در ایلام از چهارم تا هشتم آبان ماه برای نامنویسی در دومین آزمون استخدامی اختصاصی این گروه، فرصت دوباره پیدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرپرست اداره کل بهزیستی استان گفت: مهلت نخست نامنویسی این آزمون تا ۱۳ مهرماه تعیین شد و با هدف فراهم کردن فرصت بیشتر برای متقاضیان واجد شرایط؛ بازه زمانی پنجروزهای برای ثبتنام جاماندگان در نظر گرفته شده است.
علی محمودی اضافه کرد: این آزمون با پیشبینی بیش از سه هزار فرصت شغلی در ۳۲ دستگاه اجرایی راه کاری مهم در مسیر اجرای سهمیه قانونی استخدام معلولان و گسترش فرصتهای شغلی برابر به شمار میرود.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از این فرصت افزود: متقاضیان باید در مهلت اعلام شده، نامنویسی خود را تکمیل و شرایط عمومی و اختصاصی، رشتههای تحصیلی مورد نیاز و ضوابط شغلمحلهای انتخابی را با دقت بررسی کنند.
محمودی زمان برگزاری آزمون کتبی را جمعه ۲۹ آبان جاری اعلام کرد.