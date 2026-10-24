به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عزیز مرداس با اشاره به تغییر شیوه اجرای سرشماری امسال اظهار کرد: سرشماری نفوس و مسکن هر ۱۰ سال یک‌بار انجام می‌شود و در دوره جدید، اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پایگاه‌های داده دستگاه‌های اجرایی گردآوری و بررسی خواهد شد.

وی افزود: در کنار بهره‌گیری از اطلاعات ثبتی، در بخش‌هایی از شهرستان نیز آمارگیری به‌صورت میدانی انجام می‌شود و عوامل اجرایی برای جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات به خانوار‌های منتخب در شهر‌ها و روستا‌ها مراجعه خواهند کرد.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به هویت عوامل اجرایی سرشماری تصریح کرد: آمارگیران و عوامل اجرایی ستاد سرشماری با لباس فرم رسمی و کارت شناسایی دارای هولوگرام مراجعه می‌کنند؛ بنابراین شهروندان هنگام مراجعه مأموران، مشخصات و مدارک شناسایی آنان را بررسی کنند.

مرداس از شهروندان خواست با عوامل اجرایی ستاد سرشماری همکاری لازم را داشته باشند و گفت: همراهی مردم در ارائه و تأیید اطلاعات مورد نیاز، به ثبت دقیق‌تر داده‌های جمعیتی و سکونتی شهرستان و برنامه‌ریزی بهتر برای تأمین نیاز‌های شهروندان کمک می‌کند.

وی همچنین با اشاره به پیامک‌های مرتبط با سرشماری خاطرنشان کرد: پیامک‌های رسمی این طرح از سرشماره رسمی مرکز آمار ایران ارسال می‌شوند و شهروندان برای تکمیل یا تأیید اطلاعات خود به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با عنوان «دولت من» هدایت خواهند شد؛ ازاین‌رو لازم است از اعتماد به پیامک‌های ارسالی از سرشماره‌های غیررسمی خودداری کنند.