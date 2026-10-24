وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های این وزارتخانه در حوزه‌های کارگری، بازنشستگی و بهزیستی، تأکید کرد که حل مسائل مردم در استان‌ها نیازمند تفویض اختیار، ابتکار عمل و فراهم کردن فرصت تصمیم‌گیری برای مدیران استانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد میدری در آخرین روز از دومین نشست تخصصی مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور با اشاره به تنوع مأموریت‌ها و مسئولیت‌های این وزارتخانه، گفت: مجموعه‌ای از مسائل مرتبط با کارگران، بازنشستگان، افراد دارای معلولیت، خدمات درمانی و بنگاه‌های اقتصادی در حوزه مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و مدیران این وزارتخانه در استان‌ها با مسائل و مطالبات متنوعی روبه‌رو هستند.

وی با بیان اینکه گستردگی این مسئولیت‌ها، مدیریت و پاسخگویی را به کاری دشوار و نیازمند همراهی و ابتکار تبدیل کرده است، افزود: در هر استان، مسائل و شرایط خاصی وجود دارد و مدیران استانی برای پیگیری و حل آنها باید از شناخت میدانی و ظرفیت‌های موجود بهره بگیرند.

میدری با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان وزارتخانه در بخش‌های مختلف، گفت: بخش قابل توجهی از خدمات و فعالیت‌هایی که در کشور انجام می‌شود، با تلاش همکاران این وزارتخانه پیش می‌رود؛ از این رو لازم است ابعاد مأموریت‌ها و مسئولیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌درستی درک شود و زمینه حمایت و همکاری بیشتر برای پیشبرد آنها فراهم آید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت تقویت ارتباط میان ستاد و استان‌ها و استفاده از پیشنهاد‌های مدیران تأکید کرد و گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا پیشنهاد‌ها و تجربه‌های همکاران در استان‌ها شنیده و برای اجرای ایده‌های مؤثر، سازوکار مناسبی ایجاد شود.

وی با اشاره به اهمیت تفویض اختیار در نظام مدیریتی، گفت: یکی از شروط تفویض اختیار، فراهم کردن امکان خطا و یادگیری است. مدیران و کارکنان باید بتوانند در چارچوب مسئولیت‌های خود ابتکار عمل داشته باشند و تجربه‌های تازه را برای بهبود عملکرد به کار بگیرند. اگر قرار است مسیر متفاوتی برای حل مسائل طی شود، باید به مدیران امکان تصمیم‌گیری و تجربه داده شود؛ چراکه بدون این فرصت، ظرفیت‌های موجود برای بهبود امور به‌کار گرفته نخواهد شد.

وی بر ضرورت ایجاد سازوکاری برای دریافت و پیگیری پیشنهاد‌های مدیران استانی تأکید کرد و گفت: استفاده از تجربه‌های استان‌ها و فراهم کردن زمینه تصمیم‌گیری مؤثرتر در سطح محلی، می‌تواند به پیشبرد مأموریت‌های وزارتخانه و پاسخگویی بهتر به مردم کمک کند.