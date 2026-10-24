هفته فرهنگی شهرستان شازند با اجرای بیش از ۱۲۰ برنامه متنوع فرهنگی، اجتماعی و هنری در پنج بخش این شهرستان آغاز شد؛ رویدادی که علاوه بر گرامیداشت یاد شهدا و ترویج سنت‌های محلی، بستری مناسب برای معرفی پتانسیل‌های کم‌نظیر کشاورزی و اقتصادی شازند در قالب رویداد ملی «ایران جان» فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هفته فرهنگی شهرستان شازند با اجرای بیش از ۱۲۰ برنامه فرهنگی، هنری و اجتماعی در پنج بخش این شهرستان رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفت و فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های غنی فرهنگی، کشاورزی و اقتصادی این خطه ایجاد کرد.

حجت‌الله نصیری، فرماندار شهرستان شازند، در تشریح جزئیات این برنامه‌ها گفت: ویژه‌برنامه‌های هفته فرهنگی با آیین عطروبوی شهدا و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا آغاز شد و با اجرای طرح «زنگ ایران جان» در تمامی بخش‌های تابعه شهرستان استمرار یافت.

در همین راستا، هوشنگ هادیان‌پور، نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، رویداد «ایران جان» را فرصتی ارزشمند و راهبردی برای معرفی قابلیت‌های این شهرستان به سایر نقاط کشور خواند و تأکید کرد: این رویداد ملی می‌تواند نقش اثربخشی در شتاب‌بخشی به توسعه اقتصادی و تحقق اهداف عمرانی و فرهنگی شازند ایفا کند.

از سوی دیگر، محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان در بخش کشاورزی تصریح کرد: شازند با دارا بودن حدود ۸ هزار هکتار اراضی زیر کشت محصولات باغبانی، یکی از قطب‌های کلیدی تولید محصولات باغی در کشور محسوب می‌شود و تولیدات آن از استاندارد‌های لازم برای حضور قدرتمند در بازار‌های صادراتی برخوردار است.

برگزاری جشنواره‌های بومی و محلی در پنج بخش شهرستان، برپایی نمایشگاه صنایع دستی و آثار خوشنویسی هنرمندان محلی، و همچنین برگزاری آیین سنتی شکرانه برداشت محصولات کشاورزی و آغاز سال زراعی جدید، از مهم‌ترین بخش‌های اجرایی هفته فرهنگی شازند بود که با استقبال پرشور شهروندان رو‌به‌رو شد.

در پایان این مراسم، از تلاش‌ها و زحمات کشاورزان و زارعان نمونه شهرستان شازند با اهدای لوح سپاس و تقدیرنامه تجلیل به عمل آمد.