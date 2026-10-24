رئیس مرکز آمار ایران از آغاز ارسال پیامک برای تکمیل یا راستی‌آزمایی اطلاعات خانوار‌ها در سرشماری ثبتی‌مبنا خبر داد و گفت: در این روش، اطلاعات دستگاه‌های مختلف با یکدیگر تطبیق داده می‌شود تا ضمن افزایش دقت آمارها، هزینه اجرای سرشماری بیش از ۹۰ درصد کاهش یابد.

به گزارش گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما، در برنامه امروز «میز اقتصاد» شبکه خبر با حضور غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران و الهام آزاد، نماینده مجلس شورای اسلامی، ابعاد اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی‌مبنا، نحوه جمع‌آوری و راستی‌آزمایی اطلاعات خانوارها، همکاری دستگاه‌های اجرایی و تأثیر داده‌های آماری دقیق بر برنامه‌ریزی و توزیع منابع کشور بررسی شد.

غلامرضا گودرزی در این برنامه با اشاره به آغاز عملیات سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی‌مبنا گفت: در این روش، اطلاعات موجود در سامانه‌های دستگاه‌های مختلف با یکدیگر تطبیق داده می‌شود و در صورت نیاز، از طریق خوداظهاری، تماس تلفنی یا مراجعه حضوری، اطلاعات تکمیل و راستی‌آزمایی خواهد شد.

او افزود: سرشماری امسال با اتکا به اطلاعات ثبتی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از روش‌های نوین آماری انجام می‌شود و هدف این است که عملیات اجرایی آن در مدت حدود ۲۰ روز به پایان برسد؛ هرچند طبق مصوبه هیئت وزیران، این فرایند می‌تواند تا ۳۰ روز ادامه داشته باشد.

ارسال پیامک به خانوار‌ها برای تکمیل اطلاعات

رئیس مرکز آمار ایران درباره نحوه اطلاع‌رسانی به شهروندان گفت: ارسال پیامک برای تکمیل یا راستی‌آزمایی اطلاعات از امروز آغاز شده است و در مرحله نخست، افرادی که پیامک دریافت می‌کنند باید از طریق سامانه «دولت من» اطلاعات موردنیاز را تکمیل کنند.

گودرزی تأکید کرد: پیامک‌های مربوط به این مرحله از سرشماری از سرشماره مشخص مرکز آمار ایران ارسال می‌شود و در متن آن هیچ لینکی وجود ندارد؛ بنابراین پیامک‌هایی که از افراد می‌خواهند روی لینک کلیک کنند یا برای انجام سرشماری هزینه‌ای بپردازند، مورد تأیید مرکز آمار نیستند.

او ادامه داد: دریافت پیامک لزوماً به معنای وجود نقص در اطلاعات فرد نیست، بلکه ممکن است خانوار در گروه انتخاب‌شده برای راستی‌آزمایی آماری قرار گرفته باشد. در این مرحله، اطلاعات محدودی از جمله کد ملی، کد پستی، اطلاعات خانوار و دو پرسش درباره نوع مصرف انرژی و مسکن محل سکونت دریافت می‌شود.

به گفته رئیس مرکز آمار ایران، در قاعده اجرایی این طرح، پیامک ابتدا برای سرپرست خانوار ارسال می‌شود؛ با این حال، در برخی موارد ممکن است به دیگر اعضای خانوار، از جمله افرادی که در محل دیگری سکونت دارند، نیز پیامک ارسال شود.

گودرزی با بیان اینکه ارسال پیامک‌ها به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود، افزود: پیش‌بینی می‌شود در مرحله نخست حدود ۱۲ میلیون سرپرست خانوار پیامک دریافت کنند. مهلت اولیه برای تکمیل اطلاعات ۱۰ روز است و پس از بررسی اطلاعات، برای افرادی که اطلاعاتشان تکمیل نشده یا به زمان بیشتری نیاز دارند، پیامک دیگری ارسال خواهد شد.

او همچنین درباره مراجعه حضوری مأموران سرشماری توضیح داد: مراجعه حضوری در دو بخش از عملیات سرشماری پیش‌بینی شده است. در بخش نخست، برای تکمیل اطلاعات هویتی، ابتدا پیامک ارسال می‌شود و پس از گذشت مهلت مقرر، در صورت نیاز تماس تلفنی و پیگیری‌های بعدی انجام خواهد شد. در بخش دوم، مأموران برای جمع‌آوری و راستی‌آزمایی اطلاعات مربوط به مسکن و خانوار به حدود پنج درصد خانوار‌های کشور مراجعه می‌کنند و برای ۹۵ درصد خانوار‌ها مراجعه حضوری در این بخش ضرورت ندارد.

رئیس مرکز آمار ایران افزود: حدود سه هزار مأمور آمارگیر از امروز فعالیت خود را در استان‌های مختلف آغاز کرده‌اند و اطلاع‌رسانی درباره مناطق مشمول مراجعه حضوری از طریق شبکه‌های استانی و، متناسب با شرایط هر استان، از راه‌های دیگر انجام می‌شود.

او تأکید کرد: مأموران با جلیقه مشخص مرکز آمار و تبلت به خانوار‌ها مراجعه می‌کنند و اطلاعات موردنیاز عمدتاً به هویت، مسکن و شغل مربوط است؛ از شهروندان درباره درآمد یا حساب بانکی پرسشی نمی‌شود و هیچ هزینه‌ای نیز دریافت نخواهد شد.

تطبیق اطلاعات دستگاه‌ها؛ از ثبت لحظه‌ای تا راستی‌آزمایی نهایی

گودرزی با اشاره به تفاوت سرشماری ثبتی‌مبنا با روش‌های پیشین گفت: اطلاعات موردنیاز شهروندان در سامانه‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی ثبت شده است، اما این اطلاعات ممکن است در زمان‌های متفاوت به‌روزرسانی شده باشند و در نتیجه، تصویری یکسان و دقیق از وضعیت فعلی افراد و خانوار‌ها ارائه نکنند.

او افزود: ویژگی سرشماری ثبتی‌مبنا این است که مرکز آمار می‌تواند با تطبیق اطلاعات موجود در سامانه‌های مختلف، وضعیت خانوار‌ها را با دقت بیشتری مشخص کند. به این ترتیب، به‌جای اتکا به یک تصویر مقطعی از اطلاعات، امکان به‌روزرسانی و بررسی مستمر داده‌ها فراهم می‌شود.

رئیس مرکز آمار ایران با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی در ارائه اطلاعات موردنیاز این طرح اظهار کرد: دسترسی‌های لازم برای انجام سرشماری، با رعایت محرمانگی اطلاعات و قوانین مربوط، فراهم شده است. امیدواریم در پایان سال، پیشنهاد‌های قانونی لازم برای اصلاح قانون مرکز آمار و قانون سرشماری به مجلس ارائه شود تا امکان تداوم این فرایند و به‌روزرسانی دوره‌ای اطلاعات فراهم شود.

گودرزی درباره نحوه رفع مغایرت‌های احتمالی اطلاعات نیز گفت: خوداظهاری همچنان بخشی از سرشماری است. اطلاعاتی که افراد اعلام می‌کنند، در کنار داده‌های موجود در سامانه‌های مختلف و اطلاعات کمکی، از جمله داده‌های مرتبط با خدمات آب و فاضلاب، پست و گواهینامه، بررسی می‌شود و پس از اجرای روش‌های آماری و راستی‌آزمایی، نتایج نهایی به دست می‌آید.

او افزود: پس از پایان عملیات میدانی و ثبت اطلاعات، یک دوره حدود دوماهه برای بررسی و راستی‌آزمایی نهایی در نظر گرفته شده است تا نتایج با اطمینان و دقت بیشتری اعلام شود. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود نتایج اولیه سرشماری در اواخر بهمن یا اوایل اسفند منتشر شود.

گودرزی همچنین با اشاره به صرفه‌جویی در هزینه‌های اجرای این طرح گفت: اگر سرشماری امسال به روش سنتی انجام می‌شد، به نزدیک ۲۰۰ هزار مأمور نیاز بود؛ در حالی که با روش جدید، این عملیات با حدود ۳۰ هزار مأمور انجام می‌شود. استفاده از آموزش مجازی، کاهش مصرف کاغذ، اجرای اینترنتی فرایند‌ها و همکاری دستگاه‌های اجرایی از عوامل کاهش هزینه‌هاست.

نقش آمار دقیق در بودجه‌ریزی و توزیع عادلانه منابع

الهام آزاد، نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز در این برنامه با تأکید بر اهمیت کیفیت و به‌هنگام بودن اطلاعات آماری گفت: نظام آماری را می‌توان به آینه‌ای تشبیه کرد که ابعاد مختلف مسائل کشور را نشان می‌دهد؛ هرچه این آینه شفاف‌تر باشد، امکان شناخت دقیق‌تر مسائل و برنامه‌ریزی مؤثرتر فراهم می‌شود.

او افزود: اطلاعات دقیق درباره جمعیت و ویژگی‌های خانوار‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر در حوزه‌های مسکن، اشتغال، خدمات اجتماعی و توزیع منابع کمک کند و از هدررفت منابع جلوگیری کند.

آزاد با بیان اینکه توزیع منابع نباید صرفاً بر اساس تعداد جمعیت انجام شود، گفت: برخی مناطق به دلیل دوری از مراکز خدماتی، پراکندگی جمعیت، کمبود زیرساخت‌ها و محرومیت با هزینه‌های بیشتری برای دسترسی به خدمات مواجه‌اند. بنابراین، در برنامه‌ریزی و توزیع منابع باید مجموعه‌ای از شاخص‌ها در نظر گرفته شود تا عدالت بیشتری در برخورداری مناطق مختلف کشور برقرار شود.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به بند «الف» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در این بند، بر اتصال مراکز داده و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی به زیرساخت دولت هوشمند تأکید شده است. اجرای این تکلیف می‌تواند دسترسی به داده‌ها را تسهیل کند و زمینه همکاری بیشتر دستگاه‌ها در تبادل اطلاعات را فراهم آورد.

آزاد افزود: در صورت وجود موانع قانونی یا نیاز به اصلاح قوانین برای تسهیل دسترسی مرکز آمار و سازمان برنامه و بودجه به داده‌های موردنیاز، مجلس می‌تواند در این زمینه ورود کند.

او تأکید کرد: هرچه اطلاعات آماری دقیق‌تر و به‌روزتر باشد، امکان شناسایی نیاز‌های مناطق مختلف، هدفمند کردن اعتبارات و طراحی برنامه‌های متناسب با شرایط جمعیتی و اقتصادی هر منطقه افزایش می‌یابد و می‌توان منابع کشور را با دقت بیشتری به سمت نیاز‌های واقعی جامعه هدایت کرد.