جمهوری اسلامی ایران به همراه روسیه، چین، بلاروس، بورکینافاسو، کوبا، اریتره، نیکاراگوئه، نیجر، پاکستان، تاجیکستان و زیمبابوه، روز جمعه یک آبان (به وقت محلی نیویورک) در جریان هشتاد و یکمین نشست کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بیانیه مشترکی درباره ممنوعیت تمام اشکال حمله و تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی قرائت کردند.

کشور‌های همبانی این بیانیه، بر حق مسلم و بدون تبعیض همه کشور‌ها در توسعه و استفاده از انرژی هسته‌ای صلح آمیز تأکید کرده و حمله یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای را نقض اصول منشور ملل متحد، حقوق بین الملل و اساسنامه آژانس عنوان کرده‌اند.

این کشور‌ها با استناد به قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار دادند که چنین حملاتی پیامد‌های سنگینی برای ایمنی و امنیت هسته‌ای داشته و تهدیدی جدی برای اعتبار نظام پادمان آژانس و معماری جهانی عدم اشاعه است.

این کشور‌ها تأکید کردند که تأسیسات هسته‌ای تحت هیچ شرایطی نباید هدف حمله یا تهدید به حمله قرار گیرند و سکوت در برابر چنین حملاتی، هنجار‌های بین‌المللی را تضعیف کرده و خطر عادی سازی آنها را افزایش می‌دهد.

در پایان این بیانیه، از همه کشور‌های عضو سازمان ملل خواسته شده با مخالفت صریح و قاطع با هرگونه حمله یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای، برای تقویت ایمنی و امنیت هسته‌ای و همچنین حمایت از استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای متحد شوند.