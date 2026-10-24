تیم فوتسال پترو اروند آبادان در نخستین دیدار خود در لیگ دسته یک فوتسال کشور، با نتیجه ۵ بر ۳ مقابل پاس تهران به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، هفته نخست لیگ دسته یک فوتسال کشور در گروه سوم امروز با برگزاری سه دیدار همزمان آغاز شد و تیم پترو اروند آبادان در سالن جانبازان میزبان پاس تهران بود.

شاگردان حسین یازع در پترو اروند آبادان با حمایت هواداران خود از ابتدای مسابقه بازی هجومی را در دستور کار قرار دادند و در نیمه نخست دو بار دروازه تیم میهمان را باز کردند.

تیم میزبان در نیمه دوم نیز به حملات خود ادامه داد و سه گل دیگر به ثمر رساند تا این دیدار در نهایت با نتیجه ۵ بر ۳ به سود پترو اروند آبادان به پایان برسد.

تیم پترو اروند آبادان در هفته دوم این رقابت‌ها، روز شنبه در سالن جانبازان میزبان تیم بهشتی سازه گرگان خواهد بود.