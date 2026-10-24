به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نوروززاده در شورای فضای مجازی خراسان جنوبی امنیت سایبری را تنها به اقدامات فنی محدود ندانست و افزود: امنیت سایبری سه لایه اصلی شامل زیرساخت‌های سیستمی، خدمات و کاربرد‌های الکترونیکی و همچنین لایه انسانی و شناختی دارد که توجه هم‌زمان به همه این بخش‌ها ضروری است و هم پوشانی این سه بخش زمینه ساز امنیت سایبری خواهد بود

وی گفت: در کنار تقویت تجهیزات و زیرساخت‌های فنی، باید به آموزش کاربران، ارتقای آگاهی کارکنان و پیشگیری از خطا‌های انسانی نیز توجه ویژه‌ای شود؛ چرا که غفلت از این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز بروز آسیب‌های سایبری شود.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری با اشاره به درس‌آموخته‌های حملات سایبری افزود: افزایش تاب‌آوری سامانه‌ها از اولویت‌های مهم در شرایط کنونی است تا در صورت بروز حمله یا اختلال، خدمات الکترونیکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به چرخه فعالیت بازگردند و مردم با مشکل مواجه نشوند.

نوروززاده همچنین از امضای تفاهم نامه‌ای برای توسعه همکاری‌های آموزشی امنیت سایبری با آموزش‌وپرورش خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت‌های هر استان می‌توان آموزش‌های لازم را در حوزه امنیت سایبری برای دانش‌آموزان، معلمان و مدیران فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی گسترش داد.

وی کمبود دانش تخصصی و ضعف در پیکربندی صحیح تجهیزات را از عوامل آسیب‌پذیری سامانه‌ها خواند و بر ضرورت توانمندسازی نیروی انسانی و استفاده صحیح از زیرساخت‌های سایبری موجود تأکید کرد.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا توسعه همکاری با دانشگاه‌ها و بخش خصوصی را از دیگر راهکار‌های تقویت امنیت سایبری برشمرد و افزود: حمایت از طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌های دانشگاهی و اجرای پروژه‌های تخصصی در حوزه‌هایی همچون انرژی خورشیدی و معدن می‌تواند به توسعه ظرفیت‌های بومی استان در این زمینه کمک کند.

نوروززاده با قدردانی از حمایت‌های استاندار خراسان جنوبی از فعالیت‌های افتای این استان و فضای همدلی ایجادشده میان مدیران استانی، شورای فضای مجازی را بستری مناسب برای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و ارتقای امنیت سایبری دانست و ابراز امیدواری کرد با حمایت مدیران استان و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، زمینه ارتقای امنیت سایبری و افزایش پایداری خدمات الکترونیکی در خراسان جنوبی فراهم شود.

استاندار خراسان جنوبی هم بر ضرورت فعال‌سازی شورای فضای مجازی استان و تقویت تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای توسعه فعالیت‌های نرم‌افزاری و ارتقای امنیت سایبری تأکید کرد و گفت: فعال‌سازی شورای فضای مجازی و استفاده از ظرفیت‌های این شورا می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات ماندگار در حوزه فضای مجازی و رفع بسیاری از مشکلات دستگاه‌های اجرایی باشد.

هاشمی افزود: تعامل و ارتباط مؤثر میان دستگاه‌ها، علاوه بر تسریع در انجام امور، می‌تواند به افزایش هماهنگی و بهبود روند اجرای برنامه‌ها کمک کند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه شهرداری‌ها به مسائل سایبری گفت: شهرداری‌ها باید با جدیت بیشتری موضوع امنیت سایبری را دنبال کنند و اقدامات لازم را برای ارتقای سطح حفاظت از سامانه‌ها و زیرساخت‌های خود انجام دهند.