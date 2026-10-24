عملیات اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ برای نخستین‌بار به روش ثبتی‌مبنا همزمان با سراسر کشور در استان مرکزی آغاز شد؛ طرحی که به‌گفته مسئولان، نتایج آن مبنای اصلی تصمیم‌گیری‌های کلان، تخصیص بودجه و توزیع امکانات خواهد بود.

سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در استان مرکزی آغاز شد؛ آمار دقیق، مبنای برنامه‌ریزی و توزیع اعتبارات

سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در استان مرکزی آغاز شد؛ آمار دقیق، مبنای برنامه‌ریزی و توزیع اعتبارات

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عملیات رسمی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ با حضور ویدئوکنفرانس رئیس‌جمهور و در قالب هشتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی کلید خورد تا گامی مهم در جهت دستیابی به اطلاعات دقیق جمعیتی و مسکن برداشته شود.

استاندار مرکزی در این نشست با اشاره به اهمیت این طرح در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و تخصیص بودجه، تأکید کرد: بخش عمده‌ای از این سرشماری به‌صورت اینترنتی و بخشی نیز با مراجعه حضوری انجام می‌شود و اطلاعات به‌دست‌آمده، نقش مستقیمی در شناسایی نیازها، رفع مشکلات مناطق مختلف به‌ویژه روستا‌ها و توزیع عادلانه اعتبارات دارد.

فرزاد زندیه وکیلی ضمن دعوت از شهروندان برای مشارکت فعال در این طرح، ابراز امیدواری کرد که با همکاری مردم، عملیات سرشماری در کوتاه‌ترین زمان و با بالاترین دقت به سرانجام برسد.

در همین راستا، نادر قلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت دستیابی به آمار و اطلاعات مستند گفت: بدون آمار و داده‌های قابل اعتماد، امکان برنامه‌ریزی صحیح، نظارت مؤثر و بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم در حوزه‌های مختلف فراهم نمی‌شود.

مسعود شفیعی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی نیز با تشریح جزئیات اجرایی این دوره گفت: سرشماری ۱۴۰۵ برای نخستین‌بار به روش «ثبتی‌مبنا» اجرا می‌شود؛ به این معنا که بخش عمده‌ای از اطلاعات جمعیتی و سکونتی از طریق داده‌های موجود در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی نظیر ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان احصا شده و روش‌های الکترونیکی و مراجعه حضوری برای تکمیل اطلاعات ناقص به کار گرفته خواهد شد.

رئیس ستاد سرشماری استان مرکزی خاطرنشان کرد: سرپرستان خانوار پس از دریافت پیامک رسمی، بدون نیاز به کلیک بر روی هیچ‌گونه لینک، می‌توانند به سامانه «دولت من» مراجعه کرده و اطلاعات درخواستی را با دقت تکمیل کنند تا نیازی به تماس تلفنی یا مراجعه مأموران آمارگیر نباشد.

عملیات اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ از اول آبان‌ماه آغاز شده و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تا پایان آبان‌ماه در سطح استان مرکزی به اتمام خواهد رسید.