۹ پروژه آبخیزداری در شهرستان‌های دیواندره، قروه و سنندج، با اعتبار ۲۲ میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی معادن، تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با اعلام این خبر گفت: حجم سازه‌ای این پروژه‌ها سه هزار و ۵۰۰ مترمکعب است.

عارف بهمنی افزود: ۲۱ شرکت معدنی نیز متعهد شده‌اند در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶، بیش از ۹ هزار مترمکعب سازه آبخیزداری در هفت شهرستان استان اجرا کنند.

کنترل سیلاب و رسوب، حفاظت از منابع آبی و افزایش دبی چشمه‌ها از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح‌هاست.