به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سید جلال موسوی گفت: در جریان گشت و کنترل نیرو‌های حفاظت محیط زیست، متخلفان شکار غیرمجاز که در حال شکار پرندگان در محدوده باتلاق گاوخونی و قلعه خرگوشی اردکان بودند، شناسایی و دستگیر شدند. وی افزود: در این عملیات، ۱۸ قطعه پرنده از گونه باقرقره شکم‌سیاه کشف و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات شکار و صید برخورد خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان با تأکید بر ضرورت حفاظت از پرندگان وحشی و زیستگاه‌های طبیعی اظهار کرد: مقابله با شکار غیرمجاز و صیانت از تنوع زیستی منطقه، از اولویت‌های نیرو‌های محیط زیست است و گشت‌زنی و نظارت بر مناطق طبیعی شهرستان با جدیت ادامه دارد.

موسوی در پایان از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف شکار و صید، مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند و در حفاظت از حیات وحش و سرمایه‌های طبیعی منطقه مشارکت کنند.