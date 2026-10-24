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نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش کلیدی کارشناسان رسمی در کشف حقیقت و صدور آرای عادلانه گفت: تصمیمگیری دقیق در پروندههای تخصصی به استقلال، بیطرفی و نظرات کارشناسی آنان وابسته است و نهاد کارشناسی رسمی دادگستری در حال بهروزرسانی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علیرضا نیکزاد، در آیین بزرگداشت روز ملی کارشناس رسمی دادگستری، با تأکید بر نقش کارشناسان در فرایند دادرسی گفت: کارشناسان رسمی در رشتههای تخصصی مختلف، با ارائه نظریههای کارشناسی دقیق، به قضات در کشف حقیقت و صدور آرای عادلانه کمک میکنند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیچیدگی پروندههای قضایی و موضوعات تخصصی افزود: قاضی بهتنهایی نمیتواند در همه حوزههای فنی، اقتصادی، مالی، قضایی و فرهنگی صاحبنظر باشد و در بسیاری از پروندهها، تصمیمگیری دقیق به دانش و تخصص کارشناسان وابسته است.
تأکید بر استقلال و بیطرفی کارشناسان
نیکزاد، استقلال و بیطرفی کارشناسان را از الزامات تحقق عدالت دانست و تاکید کرد: کارشناس باید فارغ از ملاحظات شخصی، نظر تخصصی خود را صادقانه و بدون پنهان کردن واقعیتها ارائه کند؛ چرا که نظریه کارشناسی میتواند در سرنوشت افراد و نتیجه رسیدگیهای قضایی تأثیرگذار باشد.
قدردانی از مستندسازی جنایات صهیونیستی و آمریکایی
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات مرتبط با جنگ، حقوق ملت ایران و ضرورت پیگیری ابعاد حقوقی و بینالمللی این مسائل اشاره کرد و از پیگیریهای کارشناسان رسمی دادگستری برای مستندسازی جنایات صهیونیستی و آمریکایی در جنگهای تحمیلی دوم و سوم قدردانی کرد.