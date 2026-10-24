نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش کلیدی کارشناسان رسمی در کشف حقیقت و صدور آرای عادلانه گفت: تصمیم‌گیری دقیق در پرونده‌های تخصصی به استقلال، بی‌طرفی و نظرات کارشناسی آنان وابسته است و نهاد کارشناسی رسمی دادگستری در حال به‌روزرسانی است.

نایب‌رئیس مجلس: استقلال و بی‌طرفی کارشناسان رسمی، لازمه صدور آرای عادلانه و تحقق عدالت قضایی است

نایب‌رئیس مجلس: استقلال و بی‌طرفی کارشناسان رسمی، لازمه صدور آرای عادلانه و تحقق عدالت قضایی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علیرضا نیکزاد، در آیین بزرگداشت روز ملی کارشناس رسمی دادگستری، با تأکید بر نقش کارشناسان در فرایند دادرسی گفت: کارشناسان رسمی در رشته‌های تخصصی مختلف، با ارائه نظریه‌های کارشناسی دقیق، به قضات در کشف حقیقت و صدور آرای عادلانه کمک می‌کنند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیچیدگی پرونده‌های قضایی و موضوعات تخصصی افزود: قاضی به‌تنهایی نمی‌تواند در همه حوزه‌های فنی، اقتصادی، مالی، قضایی و فرهنگی صاحب‌نظر باشد و در بسیاری از پرونده‌ها، تصمیم‌گیری دقیق به دانش و تخصص کارشناسان وابسته است.

تأکید بر استقلال و بی‌طرفی کارشناسان

نیکزاد، استقلال و بی‌طرفی کارشناسان را از الزامات تحقق عدالت دانست و تاکید کرد: کارشناس باید فارغ از ملاحظات شخصی، نظر تخصصی خود را صادقانه و بدون پنهان کردن واقعیت‌ها ارائه کند؛ چرا که نظریه کارشناسی می‌تواند در سرنوشت افراد و نتیجه رسیدگی‌های قضایی تأثیرگذار باشد.

قدردانی از مستندسازی جنایات صهیونیستی و آمریکایی

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات مرتبط با جنگ، حقوق ملت ایران و ضرورت پیگیری ابعاد حقوقی و بین‌المللی این مسائل اشاره کرد و از پیگیری‌های کارشناسان رسمی دادگستری برای مستندسازی جنایات صهیونیستی و آمریکایی در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم قدردانی کرد.