نماینده چین در سازمان ملل متحد بر ضرورت حل‌وفصل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران و خواستار، توقف بررسی این موضوع در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ازپکن ، به نقل از وزارت امور خارجه چین، نماینده چین در سازمان ملل متحد با تأکید بر ضرورت حل‌وفصل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران، خواستار توقف بررسی این موضوع در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و پایان گزارش‌دهی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره این قطعنامه شد.

سان لی، معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل، در نشست مجمع عمومی این سازمان درباره گزارش سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت قطعنامه ۲۲۳۱ که توافق هسته‌ای برجام را تأیید کرده بود، به پایان رسیده است و شورای امنیت و آژانس باید بررسی موضوع هسته‌ای ایران در چارچوب این قطعنامه را متوقف کنند.

این دیپلمات چینی با تأکید بر اینکه توسل به زور، اعمال تحریم‌ها و فشار‌ها تنها موجب افزایش تنش‌ها می‌شود، تصریح کرد مسئله هسته‌ای ایران باید از طریق دیپلماسی حل شود و حق مشروع ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای باید مورد احترام قرار گیرد.

سان لی همچنین با اشاره به عضویت ایران در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، بر ضرورت پایبندی کشور‌ها به تعهدات عدم اشاعه تأکید کرد و خواستار اتخاذ رویکردی عینی و منصفانه از سوی آژانس برای تسهیل ازسرگیری گفت‌و‌گو‌ها و مذاکرات شد.

معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل در بخش دیگری از سخنان خود، همکاری هسته‌ای و زیردریایی‌های ائتلاف آوکوس میان استرالیا، انگلیس و آمریکا را نیز موجب نگرانی از منظر گسترش سلاح‌های هسته‌ای دانست و گفت : این همکاری‌ها چالش‌هایی برای معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و نظام پادمان‌های آژانس ایجاد می‌کند.

چین همچنین بر حمایت از استفاده صلح‌آمیز کشور‌ها از انرژی هسته‌ای، به‌ویژه کشور‌های در حال توسعه، و ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه تأکید کرد.