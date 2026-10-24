به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان گفت: مساجد این استان همزمان با ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت زهرا (س) میزبان مراسم این روز‌ها و خیمه‌های فاطمی نیز برپا شده است.

حجت الاسلام حجت اله شاهسنایی افزود: مراسم ایام فاطمیه از روز‌های گذشته در مساجد استان اصفهان آغاز شده و چند روز بعد از شهادت نیز ادامه دارد.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان با اشاره به میزبانی مساجد از این مراسم‌ها، افزود: خیمه‌های فاطمی با ارائه خدمات فرهنگی از سوی تشکل‌های فعال در مسجد نیز برپا شده است.

وی ادامه داد: ین نشست‌ها با هدف تقویت بنیان‌های اعتقادی و ترویج سبک زندگی اسلامی در خانواده‌ها، به‌صورت مستمر در مراسم‌های ایام فاطمیه انجام خواهد شد.

حجت الاسلام شاهسنایی با بیان اینکه خانواده‌های علاقمند به مباحث اخلاقی از محتوا‌های خمیه‌های عزاداری استفاده می‌کنند،گفت: سخنرانی و مداحی از برنامه‌های مساجد برای این مناسبت است.

وی بیان کرد: همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در فاطمیه دوم برنامه‌های فرهنگی و مذهبی از این قبیل ادامه داشته و مشارکت خوبی از سوی مردم به ویژه جوانان پیش بینی می‌شود.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان با بیان اینکه موکب‌هایی درب مساجد و در خیابان‌ها از طرف بچه‌های مسجد برپا می‌شود،تاکید کرد: جهت مشارکت در برگزاری مراسم روضه شهادت حضرت زهرا (س) مردم و خیران همراهی دارند.