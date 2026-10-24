همچنین کمیته قدرت نرم و تهدیدات شناختی کمیسیون، طرح اصلاح قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور با تاکید بر ایجاد حکمرانی امنیت شناختی و مقابله با تهدیدات و جنگ‌های شناختی را بررسی خواهد کرد. دیدار رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای نشست‌های هفته جاری این کمیسیون است.

پرونده کامیونداران مالباخته، عرضه بنزین و تداخلات اراضی روی میز کمیسیون اصل نود

کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در هفته جاری موضوعات شفافیت در نظام عرضه بنزین، رفع تداخلات اراضی، رسیدگی به پرونده کامیون داران مالباخته و عملکرد دستگاه‌ها در اجرای تکالیف قانونی در اختصاص تنفس خوراک به طرح‌های تکمیل شده را در دستور کار خود دارد.

کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی از یکشنبه تا چهارشنبه هفته جاری تشکیل جلسه خواهد داد. بر این اساس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی به منظور بررسی اقدامات انجام شده و راهکار‌های ارتقای شفافیت در نظام عرضه بنزین و اقدامات انجام شده و برنامه‌های سه ماهه در خصوص تبدیل خودرو‌های پرمصرف به دوگانه سوز جلسه‌ای برگزار می‌شود.

همچنین پس از این جلسه عملکرد دستگاه‌ها در اجرای تکالیف قانونی مربوطه و ارائه گزارش جامع و مستند از سوابق اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته از زمان تصویب قانون تاکنون با اولویت بررسی اختصاص تنفس خوراک به طرح‌های تکمیل شده از جمله پالایشگاه شیراز نیز در جلسه کمیته اقتصادی این کمیسیون بررسی خواهد شد. این کمیسیون همچنین ضوابط پیشنهادی پیرامون پرورش ماهی تیلاپیای نیل را در جلسه کمیته اقتصادی خود بررسی خواهد کرد.

اعضای کمیسیون در جلسه بعدی بررسی موانع و چالش‌های رفع تداخلات علی‌الخصوص مناطق فاقد پوشش عکس‌های هوایی دهه‌های ۴۰ و ۵۰، رسیدگی به موانع اجرای رفع تداخلات موضوع برخی شکایات نمایندگان مجلس در مناطق جنگی (وضعیت اراضی دارای آثار عمران و احیاء دهه ۴۰) و گزارش اجرای رفع تداخلات اراضی استان مازندران و ایفاء تکالیف دستگاه‌ها مسئول را با حضور مسئولان مربوطه رسیدگی می‌کنند. در ادامه جلسات هفتگی، اعضای کمیسیون در نشست‌های جداگانه مسائل مرتبط با بررسی پرونده‌های کثیرالشاکی کامیون‌داران مالباخته شرکت‌های مارال تجارت آرارات، پیشرو تجارت اعیان ارس و کالای ممتاز ایرانیان را با مسئولان قضایی کشور در جلسه کمیته این کمیسیون بررسی می‌کند.

گزارش صدور گواهی‌های پیشینی برای زمستان و نهایی سازی شیوه نامه صدور گواهی پیشینی، گزارش صدور گواهی عملکرد شرکت‌های کارور در سال ۱۴۰۲ و نهایی‌سازی شیوه نامه V&M بخش خانگی و تولید و اقدامات در خصوص واگذاری کارور نوع یک در استان‌های پایلوت را در جلسه کمیسیون اصل نود برگزار خواهد کرد. در پایان دستور جلسه این هفته نیز، جلسه کمیته ساماندهی و کارآمدسازی مجلس در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌ها و شکایات واصله برگزار خواهد شد.