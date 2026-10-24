مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری گیلان مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری گیلان مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری گیلان مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری گیلان مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری گیلان مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری گیلان مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری گیلان مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری گیلان مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری گیلان مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری گیلان مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری گیلان مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری گیلان مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری گیلان مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون اول قوه قضاییه امروز در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری گیلان، با بیان اینکه اتحاد و انسجام رمز پیروزی در برابر دشمنان داخلی و خارجی است، گفت: مردم سرمایه اجتماعی کشورمان هستند و باید از هر روشی استفاده شود تا این سرمایه اجتماعی حفظ شود.

حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی با بیان این که رسالت اصلی دستگاه قضا، احقاق حقوق عامه مردم، تحقق عدالت اجتماعی و پیشگیری از تفرقه افکنی است، افزود: دشمن می‌خواهد بین مردم تفرقه ایجاد کند، اما ما مسئولیت داریم که اتحاد و انسجام را توسعه دهیم چرا که تنها از همین طریق است که می‌توانیم بر دشمنان خود غلبه کنیم.

وی با تاکید برانسجام و همدلی سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه برای حل چالش‌های موجود کشور، گفت: خوشبختانه این انسجام در روسای قوا وجود دارد، اما باید عمیق‌تر و بیشتر شود.

معاون اول قوه قضاییه، گیلان را استانی با ظرفیت‌های بسیار مهم و حساس برشمرد و گفت: در شرایط کنونی باید از ظرفیت گیلان و مازندران به بهترین نحو برای جبران عقب ماندگی‌ها استفاده شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان هم امروز در این مراسم، با بیان اینکه خدمت به مردم در جامعه اسلامی مهم‌ترین رسالت مسئولان است، گفت: اگر مسئولان در نظام اسلامی بر مبنای دین حرکت کنند منجر به پیشرفت و توسعه جامعه خواهد شد.

آیت الله رسول فلاحتی با قدردانی از تلاش‌های قضات و کارکنان دستگاه قضایی، افزود: احقاق حقوق مردم، مستلزم تلاش مستمر و مسئولانه مجموعه قضایی است و کارکنان این دستگاه با رسیدگی به پرونده‌ها و پیگیری تحقق عدالت، مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

وی افزود: انسجام اجتماعی یکی از سرمایه‌های مهم جامعه است و حفظ این سرمایه می‌تواند زمینه‌ساز عبور از مشکلات و خنثی‌شدن توطئه‌های دشمنان باشد.

استاندار گیلان هم در این نشست، با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات مردم در اجرای قوانین گفت: تفسیر قوانین باید در راستای تسهیل امور مردم باشد.

هادی حق‌شناس با قدردانی از تلاش‌های مجموعه دستگاه قضایی و مدیران اجرایی استان، افزود: آرامش و ثبات حاکم بر گیلان در سال‌های اخیر، حاصل تدبیر، هماهنگی و همدلی میان اعضای شورای تأمین، دستگاه قضایی، نیرو‌های انتظامی و مجموعه مدیران اجرایی استان بوده است.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور و میزبانی گیلان از شمار زیادی از هم‌وطنان در جریان جنگ ۱۲روزه، افزود: با وجود تأثیرپذیری استان از شرایط جنگی و حضور گسترده مسافران و مهمانان در گیلان، مدیریت خدمات عمومی، تأمین آب، برق و گاز، کنترل ترافیک و حفظ امنیت با همراهی دستگاه‌های مختلف به خوبی انجام شد.

حق‌شناس با بیان اینکه گاهی مهم‌ترین اقدام مدیریتی باید پیشگیری از وقوع بحران انجام شود تا از بروز مشکل جلوگیری و آرامش جامعه حفظ شود، افزود: همدلی و همکاری بین دستگاه‌های اجرایی باید پس از دوره ضرورت هم استمرار یابد و مزیت‌های ایجادشده در دوره‌های خاص، با پایان شرایط اضطراری و بازگشت به شرایط عادی هم مورد توجه قرار گیرد.

هادی حق‌شناس، آمایش سرزمینی را یکی از الزامات برنامه‌ریزی اقتصادی و تصمیم‌گیری در خصوص محل تولید، تأمین و توزیع کالا‌ها بر اساس داده‌های واقعی، ظرفیت‌های منطقه‌ای و نیاز‌های جمعیتی دانست و افزود: برای حل مسائل کشور، باید نظرات و پیشنهاد‌های استان‌ها در زمان مناسب شنیده شود و پس از بررسی کارشناسی، زمینه اتخاذ تصمیم‌های هماهنگ و مؤثر فراهم شود.

محمد علیجانی رییس مجمع نمایندگان گیلان هم بر ضرورت خدمت به مردم استان از جمله حل مشکل پسماند تاکید کرد وگفت: رفع مشکلات مردم منجر به تحقق عدالت اجتماعی خواهد شد.

حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی قوه قضاییه هم در این مراسم، گفت: کادر سازی، شایسته سالاری و انتخاب جایگزین، از مهم‌ترین رسالت دستگاه قضا در سال‌های اخیر است که در تلاشیم به خوبی انجام شود.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالله یاری رییس کل جدید دادگستری گیلان و همچنین مجید الهیان رییس سابق دادگستری گیلان هم دراین مراسم بر تداوم برقراری عدالت اجتماعی به ویژه در دستگاه قضا تاکید کردند.

دراین مراسم، همچنین از تلاش‌های مجید الهیان رییس کل سابق دادگستری استان قدردانی و حجت الاسلام و المسلمین یاری به عنوان رییس کل دادگستری گیلان معرفی شد.