وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای مرمت ۲۰ طرح در معرض خطر اختصاص یافته است گفت: هیچ اقدام عمرانی در اصفهان و شیراز بدون تایید شورای فنی میراث‌فرهنگی انجام نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدرضا صالحی‌امیری در نشستی خبری با اشاره به اینکه حفاظت از میراث فرهنگی باید مردمی و سازمان‌یافته باشد، گفت: تا امروز بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ پرونده برای حفاری غیرمجاز باز شده است که برخی محکوم می‌شوند؛ ۴۲ مورد هم به تازگی شکایت کردند.

وی اظهار کرد: اولین نکته «یگان حفاظت» ما است، در ۲ سال گذشته هزار نفر به یگان حفاظت اضافه کردیم. نکته دوم این است که باید در حوزه‌های محلی، یعنی شهرستان‌ها و استان‌ها از ظرفیت اعضای شورای تامین استان‌ها برای حفاظت از میراث فرهنگی استفاده کنیم. هر استان باید علاوه بر یگان حفاظت، ظرفیت‌های جدید ایجاد کند.

نکته سوم اقدامات قضایی است، تا امروز بیش از دو هزار و ۵۰۰ پرونده برای حفاری غیرمجاز باز شده است که برخی محکوم می‌شوند؛ ۴۲ مورد هم اخیرا شکایت کردند. نکته چهارم بحث انجمن‌های فرهنگی است، حفاظت از میراث فرهنگی باید مردمی و سازمان‌یافته باشد.

وی بیان کرد: در دو سال اخیر که مسئولیت وزارت میراث فرهنگی را بر عهده دارم، بیش از ۹۰ درصد ادعا‌ها برای حفاری غیرمجاز، فاقد اعتبار است.

اختصاص یک همت برای مرمت ۲۰ طرح در معرض خطر

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: با علی دارابی معاون میراث فرهنگی و همکاران وی که همه از مدیران با تجربه هستند توافق کردیم که پروژه‌های با اولویت و در معرض خطر را شناسایی و معرفی کند. در مرحله اول ۱۰ پروژه اصلی بسیار با اهمیت برای مرمت معرفی شد و در مرحله بعد ۱۰ پروژه دیگر و به همین ترتیب ادامه می‌دهیم.

صالحی امیری افزود: برای مرمت این طرح‌ها ۱۰ جلسه مشترک برگزار و با ریاست سازمان برنامه بودجه توافق شد که یک همت برای مرمت و استحکام‌بخشی این بنا‌ها هزینه کنیم. حتماً اتفاقات خوبی در آینده نزدیک در سازه‌های تاریخی با ارزش ما شکل خواهد گرفت آنچه برای بارگاه شمس اتفاق افتاد دوبار تکرار می‌شود درباره ۲ استان اصفهان و شیراز ما حساسیت بسیار زیاد داریم و همکارانم در استان در پایگاه میراث فرهنگی، حریم و ثبت و ... یک تیم فنی بسیار قوی که از چهره‌های مطرح کشور هستند مدت زیادی روی آن پروژه متمرکز هستند.

هیچ اقدام عمرانی در اصفهان و شیراز بدون تایید شورای فنی میراث‌فرهنگی انجام نمی‌شود

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر اینکه صیانت از حوزه‌های تمدنی خط قرمز این وزارتخانه است، تاکید کرد: هرگونه طرح عمرانی در شهر‌های تاریخی اصفهان و شیراز باید از مسیر شورای فنی بگذرد.

صالحی‌امیری درباره آخرین وضعیت طرح‌های عمرانی در بافت‌های تاریخی شیراز و اصفهان گفت: هر اقدام عمرانی در این دو شهر به دلیل اهمیت حوزه تمدنی، حتماً باید در چارچوب ضوابط شورای فنی میراث‌فرهنگی بررسی و به تایید این شورا برسد.

وی با اشاره به مناقشات چندساله پروژه متروی شیراز افزود: در شیراز نیز این بحث به‌طور جدی مطرح بود و پس از سال‌ها اختلاف‌نظر، با تصمیمی که شورای فنی اتخاذ کرد و به‌واسطه استفاده از تجهیزات جدید پیشنهادی چین برای مترو، توافق شد که سطح ارتعاش قطار‌های شهری به‌شدت کاهش یابد؛ چرا که تلفیق معماری و تکنولوژی با اصل صیانت و حفاظت از بنا، خط قرمز ماست.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به حساسیت مدیران و متخصصان استان اصفهان تصریح کرد: استاندار اصفهان خود یکی از حافظان میراث است، همکاران من در استان نیز به این مساله به‌شدت حساس‌اند و هم‌اکنون چهره‌های برجسته باستان‌شناسی و معماری در پروژه‌های مسجد جامع عتیق، مسجد سید و سایر طرح‌ها درگیر هستند.

صالحی‌امیری خاطرنشان کرد: با توجه به این اقدامات، تاکید می‌کنم که در اصفهان و شیراز هیچ اتفاقی بدون نظر شورای فنی منتخب وزارتخانه که متشکل از شخصیت‌های برجسته این حوزه است، شکل نخواهد گرفت.

معرفی ایران وظیفه یک دستگاه نیست

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: این تصور ایجاد نشود که معرفی ایران وظیفه یک دستگاه است. همه دستگاه‌های ایران مسئولیت دارند هم قانونی و هم به لحاظ تعهد ملی که در حوزه ایران تولید محتوا کنند. کار متمرکزی شروع کردیم، تلاش برای ایجاد یک ارتباط فرهنگی و هویتی با ایرانیان خارج از کشور است. شورای عالی ایرانیان شکل گرفت.

او افزود: چهار وزیر و چهار کمیسیون مسئولیت پیدا کردند؛ رئیس شورا، رئیس جمهور است، دیپلماسی و کنسولی به عهده وزارت خارجه است، حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری به عهده وزیر اقتصاد، حوزه فناوری و آی‌تی به عهده وزیر علوم و حوزه گردشگری به عهده وزیر میراث فرهنگی است.

وی ادامه داد: موظفیم تلاش کنیم با گسترش زبان فارسی که توسط بنیاد سعدی در دنیا در حال انجام است از طریق فیلم و سریال چند زبانه و معرفی جذابیت‌هایی که که در قالب «ایران ویزیت» به صورت ۵ زبانه دنبال می‌کنیم همه دستگاه‌ها ماموریت و مسئولیت فرهنگی برای معرفی و جذابیت‌های ایران دارند.

اجلاس مشهد تحولی در حوزه گردشگری بود

وزیر میراث فرهنگی افزود: از هفته‌های اولی که به این وزارتخانه آمدم، چند گره کور در گردشگری وجود داشت که سعی کردیم هر کدام را جداگانه به عنوان پروژه تعریف کرده و به حل آنها بپردازیم، یکی از مهمترین گره‌ها بحث این بود که گردشگر خارجی از مرز‌های رسمی وارد می‌شود و امکان تبدیل ارز خود به ریال را ندارد

وی اظهار کرد: به این دلیل است که دلال‌ها و واسطه‌ها پول را از گردشگر دریافت می‌کنند و به هر قیمتی بخواهند تبدیل و برای گردشگر هزینه می‌کنند و در نهایت هیچ نظارتی از سوی کسی وجود نداشت که این پول‌ها چه میزان بود و چگونه هزینه شد و فرآیندی که طی می‌شد چه فرآیندی بود و این با چالش‌ها و مفسده‌هایی همراه بود.

صالحی امیری ادامه داد: تلاش زیادی شد در ۲ سال گذشته با بانک مرکزی و بانک‌ها که به تفاهم رسیده بودیم، این کار تبدیل نرخ ارز به ریال را در داخل داشته باشیم و روی نرخ اختلاف بود. مهمترین مساله ما روی نرخ بود و نظر بانک مرکزی بر نرخ بازار مبادله (ارز ترجیحی) بود و با محاسبات امروز حدود ۱۶۳، ۱۶۵ تا ۱۶۸ هزار تومان می‌شود، در حالی که با بازار غیررسمی حدود ۱۰۰ هزار تومان اختلاف دارد و معلوم است هیچ گردشگری ارز خود را با نرخ کمتر از ۱۰۰ هزار تومان دریافت نمی‌کند.

وی اضافه کرد: با توافق ۶ وزیر اعم از عباس عراقچی، خانم صادق، همتی، ستار هاشمی و مدینه‌زاده وزیر اقتصاد، در مشهد جمع‌بندی شد و پنج مصوبه را داشتیم که مهمترین این بود که نرخ ارز به قیمت بازار غیررسمی آنچه در جامعه تبادل می‌شود با کسر کارمزد منطقی در اختیار گردشگران خارجی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: گردشگر خارجی با کارتی که در اختیار دارد و هر اقدامی می‌تواند انجام می‌دهد و در بازگشت با برگرداندن کارت به همان شعبه دوباره با همان نرخی که از او خریداری شده است از او خریداری خواهد شد و ارز مسترد می‌شود. این نقطه عطفی بود که با آقای همتی به توافق رسیدیم که به همین دلیل از رییس بانک مرکزی و مجموعه مدیران قدردانی می‌شود.

وزیر میراث در ادامه افزود: اجلاس مشهد که با حضور تولیت آستان قدس انجام شد تحولی اساسی در حوزه گردشگری بود.

دغدغه دولت پس از حمایت از مقاومت، تامین زیست شرافتمندانه مردم است

صالحی امیری افزود: یکی از اولویت‌هایی که رئیس جمهور به وزرا ابلاغ کرد این است که هر تصمیم باید با تاب‌آوری جامعه سازگار باشد. در شرایط سختی هستیم و باید با واقعیت‌ها زندگی کنیم. سه اصل داریم و اصل اول مقاومت است، یعنی دفاع از شرافت، هویت، فرهنگ، تبار و شناسنامه ایران.

وی ادامه داد: اصل دوم این است که به دلیل تحریم‌ها و محاصره و فشار بی‌امان دشمنان دچار چالش‌هایی شده‌ایم، به همین دلیل دولت باید تلاش کند این بحران‌ها فشار کمتری به معیشت و زیست مردم وارد کند. نکته سوم توان تاب‌آوری دولت برای پشتیبانی از نیرو‌های مسلح و مردم است. این سه‌گانه را باید همواره درنظر داشته باشیم.

وزیر میراث فرهنگی گفت: دغدغه دولت پس از حمایت از مقاومت و نیرو‌های نظامی، تامین زیست شرافتمندانه مردم است.

ارتقاء سطح هویت ملی از طریق ظرفیت‌های ممکن ماموریت وزارت میراث فرهنگی است

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره برنامه «ایران جان» اینگونه گفت که این برنامه جذاب، فراگیر، جامع و پرمخاطب است. این برنامه به معرفی جذابیت‌ها و زیبایی‌ها، تمدن، هنر، موسیقی و شعر و ادب می‌پردازد و در دهمین ایستگاه به استان مرکزی رسیده است.

وی اظهار کرد: معتقدم در چند دهه گذشته نسبت به معرفی هویت ایران در متن اجتماعی قصور داشتیم. اگر فرزندان ما ایران را بشناسند، دلبستگی و وابستگی به ایران افزایش پیدا خواهد کرد و مقاومت تحقق پیدا می‌کند.

به گفته وی، موسسه «ایران ویزیت» را برای معرفی ایران تاسیس و در همین زمینه پژوهش‌های ایران‌شناسی را تقویت کردیم. همه دستگاه‌ها، موسسات، فرهنگستان‌ها، همه حوزه‌های هنری و سینمایی باید در مسیر توسعه جذابیت‌های ایران به ایرانیان و جهانیان گام بردارند، ما هم باید تلاش‌ها و برنامه‌های خود را ارتقا دهیم.

صالحی امیری افزود: تمام ماموریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در یک جمله خلاصه می‌شود: ارتقا سطح هویت ملی از طریق ظرفیت‌های ممکن است.

بوروکراسی مانعی برای توسعه است

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: استراتژی ما در استان‌ها حل مساله است. مطالبات استان‌ها را به وزاری سطح دولت منتقل می‌کنم. قرار است بزرگترین موزه و سازه فرهنگی را در اصفهان بسازیم.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن اینکه خطوط هوایی در تحریم هستند، تمرکز را بر این گذاشتیم و تلاش می‌کنیم تا فضای خطوط هوایی را باز کنیم. خطوط هوایی بعضی از کشورهای همسایه باز شده است.

صالحی امیری افزود: برای مناطقی مانند عراق که در خطوط هوایی با مشکلاتی مواجه هستیم، تلاش می‌کنیم تا گردشگری زمینی را راه‌اندازی کنیم. روزانه ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر از جنوب عراق و استان‌های همجوار در خرمشهر و آبادان خدمات سلامت و خرید می‌گیرند.

وی اظهار کرد: بحث حذف یا کاهش بروکراکسی در وزارتخانه را در تمرکز قرار دادیم زیرا بوروکراسی مانعی برای توسعه است و باید از این سد عبور کنیم، برای این باید نظام‌های تصمیم‌گیری را اصلاح کنیم.

هزینه‌های نجومی معرفی جهانی ایران؛ از نرخ‌های چند هزار دلاری تا تکیه بر مسئولیت اجتماعی بانک‌ها

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به هزینه‌های سنگین تبلیغات بین‌المللی، از تلاش برای جلب مشارکت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و بانک‌ها در قالب مسئولیت اجتماعی خبر داد.

صالحی امیری به چالش‌های جدی معرفی جاذبه‌های گردشگری ایران در عرصه بین‌المللی، به مقایسه توان رسانه‌ای کشور با «ابر رسانه‌های غربی» پرداخت و تاکید کرد: فعالیت‌های جاری در برابر هجمه و خط تخریب رسانه‌های معاند، نیازمند تامین منابع مالی کلان است.

وی افزود: انتشار یک کلیپ دو دقیقه‌ای با این تعرفه‌ها و تکرار آن در طول سال برای معرفی مقاصد گردشگری مختلف کشور نظیر کرمان، یزد، فارس و اصفهان، نیازمند بودجه‌ای در مقیاس چند ۱۰ میلیون دلار برای ۲۰ کشور هدف است که با توجه به شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی کشور، از توان بودجه‌های دولتی خارج است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در خصوص راهکارهای دولت برای عبور از این محدودیت‌ها تصریح کرد: با توجه به اینکه هزینه انتشار چندین برابر هزینه تولید است، وزارتخانه برای تامین مالی این پروژه‌ها به سراغ بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و بانک‌ها رفته است تا این اقدامات در قالب «مسئولیت اجتماعی» اجرایی شود. در همین راستا، نشست‌های تخصصی با مدیران بانکی برگزار شده است.

صالحی امیری همچنین بر لزوم فعال‌سازی شبکه‌های اجتماعی، ظرفیت سفارتخانه‌ها و ایرانیان مقیم خارج از کشور تاکید کرد و با اشاره به نمونه‌های موفق مردمی و فعالیت جوانان وطن‌پرست در فضای مجازی افزود: استفاده از ظرفیت فعالان حوزه دیجیتال و محتوا، یکی از مسیرهای مؤثر برای پروژه «جهانی‌سازی ایران زیبا» است که وزارتخانه جلسات مستمر و حمایتی را با این گروه‌ها در دستور کار دارد.