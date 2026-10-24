در مراسمی مجید درویشی به عنوان سرپرست جدید معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نماینده ولی فقیه در استان همدان در این مراسم بر مسئولیت پذیری همه مدیران در نظام مقدس جمهوری اسلامی تاکید کرد.

آیت‌الله شعبانی موثقی، داشتن نگاه علمی، نداشتن نگاه حزبی، تلاش برای رفع مسائل، تعامل در مباحث سیاسی و ایجاد وحدت بین احزاب را از ویژگی‌های آقای امرایی برشمرد.

استاندار همدان هم با اشاره به اینکه مسئولیت‌ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی، یک موهبت الهی و فرصت است گفت: تخصص، حسن خلق، اتحاد و امیدآفرینی از ویژگی‌های مدیران و مسئولان این نظام است.

حمید ملانوری شمسی، رتبه عالی استانداری همدان در ارزیابی وزارت کشور و موفقیت‌ها و دستاورد‌های بسیار در عرصه‌های مختلف را نشان دهنده فعالیت شبانه روزی، تعاملات و همکاری‌های مسئولان و مدیران استان است.

حمزه امرایی، معاون سابق سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار همدان هم گزارشی از عملکرد این معاونت در دو سال گذشته ارائه کرد و گفت: در این مدت ۳ هزار و ۱۳۳ محله، برای اجرای طرح محله محور در استان شناسایی شده است.

مجید درویشی، سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری همدان هم از تلاش برای بسترسازی حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش رو با همکاری همه مدیران استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: توفیق خدمت بیشتر به ملت مبعوث شده را داشته باشد.